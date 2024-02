Congo-Kinshasa: Le centre de traumatologie de MSF à Bunia répond aux besoins médicaux urgents dans la province de l'Ituri

communiqué de presse

Depuis la mi-février, une recrudescence des attaques de groupes armés en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, a tué et blessé un grand nombre de personnes, alerte Médecins Sans Frontières (MSF), dont les équipes dirigent un centre de soins chirurgicaux dans la ville de Bunia, capitale provinciale.

« Après plus de six mois de relative accalmie, la récente reprise des attaques violentes a entraîné de nouvelles morts tragiques », déclare le chef de mission de MSF, Halidou Alira. « Cela démontre que l'Ituri demeure sous l'emprise de violences d'une intensité imprévisible dont les civils subissent le poids. »

À ce jour, ce conflit dans la province de l'Ituri a contraint plus de 1,63 million de personnes - soit un tiers de la population - à fuir leur domicile. Coupées de leurs moyens de subsistance et de leurs communautés, les familles subissent au quotidien une situation de déplacement prolongé très difficile.

Ouvert en juin 2023, le centre de traumatologie Salama fournit aux populations affectées par ces violences des soins vitaux. Entre juin et décembre 2023, les équipes de MSF à Bunia ont soigné 863 patients et réalisé 838 interventions chirurgicales. Un tiers des patients pris en charge par les équipes de MSF étaient des victimes directes de cette violence, notamment des femmes et des enfants.

Les types de blessures pour lesquelles les patients ont été traités sont entre autres des coupures profondes causées par des machettes et diverses blessures par arme. « Mon enfant a été victime d'une attaque d'un groupe armé dans mon village près de Drodro, déclare la mère d'une enfant de deux ans hospitalisée. Pendant notre fuite, notre grand-mère qui tenait ma petite fille n'a pas pu s'échapper assez rapidement. Elle a été capturée et son bras a été coupé par une machette. Quand mon enfant apeuré a crié, ils ont aussi essayé de la tuer ».

Avec une capacité totale de 45 lits, le centre de soins traumatologiques et orthopédiques de MSF à l'hôpital Salama joue un rôle crucial pour les populations de l'Ituri. En plus de fournir des soins chirurgicaux traumatologiques, les équipes médicales soignent les patients brûlés et fournissent des soins post-traumatiques, notamment des consultations de santé mentale et de la physiothérapie pour réduire le niveau d'invalidité fonctionnelle que les patients pourraient autrement subir tout au long de leur vie. Ce centre prend également en charge les victimes d'accidents de la route, qui sont nombreux dans cette province où l'offre de soins spécialisés adéquats est insuffisante.

Dr Patrick Nkemenang, coordinateur médical de MSF, souligne l'importance du projet : « L'activité chirurgicale développée en Ituri par Médecins Sans Frontières répond aux besoins des personnes les plus vulnérables de la province, celles provenant des zones périphériques où l'accès aux soins demeure très difficile. Avec une capacité d'accueil limitée, l'hôpital général de référence (HGR) de Bunia, structure publique de la province, ne pouvait pas répondre seul aux besoins d'une population en pleine croissance démographique, d'où la nécessité pour MSF d'apporter davantage des soins chirurgicaux accessibles à tous dans un contexte sécuritaire volatile. »

Pour renforcer les infrastructures sanitaires et améliorer la qualité des soins médicaux, MSF investit également dans la formation du personnel médical, l'amélioration de la qualité du matériel biomédical, l'appui au système de référence, les donations d'intrants médicaux et dans la construction d'infrastructures sanitaires. Le soutien de MSF s'étend aussi à l'HGR de Bunia.