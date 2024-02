Sénégal: Concertations sur la situation actuelle du pays - Le dialogue national va démarrer ce lundi 26 février

Les concertations nationales sur la situation de crise que traverse le pays et sur le processus électoral vont démarrer ce lundi 26 février. L'annonce a été faite par le président de la République Macky Sall lors de son entretien avec certains organes de la presse nationale. Selon lui, à l'issue de ce dialogue, la date de l'élection présidentielle de 2024 sera fixée. «J'ai convoqué les concertations nationales le lundi 26 février. Je pense qu'au maximum en deux jours, on pourra terminer ces concertations et prendre une date pour l'élection et voir ce qu'il faut faire sur l'après 2 avril», indique-t-il. Selon le Chef de l'Etat Maccky Sall, tous les candidats sont favorables au dialogue.

«Il me semble que les candidats ont exprimé leur volonté de participer. C'est d'abord les acteurs politiques notamment les candidats spoliés et ceux qui ont été validés. Il y a également les partis politiques, la majorité, l'opposition et les non-alignés et aussi la société civile. A ma connaissance, tous les candidats ont accepté le dialogue. Il n'y a pas de candidat qui refuse de dialoguer. Parce qu'aujourd'hui, seul le dialogue permet de dépasser cette situation», soutient-il. Et de poursuivre, «j'appelle à un dialogue inclusif. Si nous voulons que notre pays poursuive sa marche vers un développement harmonieux, il nous faut engendrer la réconciliation».