Congo-Kinshasa: Goma - Le gouverneur de province met fin aux taxes forfaitaires au port de Kituku

Le gouverneur de province intérimaire du Nord-Kivu, le général major Peter Cirimwami a interdit, jeudi 22 février, la perception illégale des taxes forfaitaires par les services non habilités et par des agents fictifs au port de Kituku. Il a également mis fin aux multiples tracasseries que subissent les vendeurs et commerçants. Toutes ces mesures ont été prises lors de sa descente sur ce port.

« Il y a eu dans les réseaux sociaux n'importe quoi. Je me suis décidé moi-même de faire un état des lieux en descendant à Kituku. Visiblement, j'ai senti qu'il y avait des préoccupations auxquelles on devrait répondre. C'étaient notamment les taxes sur l'environnement et d'autres types de tracasseries. Nous avons échangé avec les vendeurs et avons trouvé un compromis », a-t-il indiqué à la presse.

Dans ce compromis, la taxe sur l'environnement a été rabaissée à 500 francs congolais et une délégation a été constituée pour examiner les autres taxes, a ajouté le gouverneur.