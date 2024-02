Maroc: Marrakech à l'heure du 5è Forum international des femmes créatrices de théâtre

Marrakech — La cinquième édition du Forum international des femmes créatrices de théâtre s'est ouverte, jeudi soir à Marrakech, avec la présentation de la pièce "Ligne noire" de la troupe du "Théâtre Talaii" (avant-gardiste) de Casablanca.

Initiée par l'Association Fanoramic pour les arts, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et en partenariat avec la région Marrakech-Safi, cette édition placée sous le thème "Les femmes dans le patrimoine de l'art du spectacle", célèbre la créativité féminine dans divers domaines liés à la conception des spectacles et pièces de théâtre (écriture, mise en scène, scénographie...).

Dans ce sillage, la directrice artistique du forum, Nezha Haikoun, a expliqué que les organisateurs ont opté cette année pour ce thème afin de faire la lumière sur la présence des femmes dans différents types et formes de spectacle.

Dans une déclaration à la MAP, elle a également mis en en avant la forte présence de la femme marocaine sur la scène culturelle, soulignant que le théâtre demeure une forme de créativité qui traduit cette forte présence féminine.

Pour sa part, Vermesk Mustafa, professeure et dramaturge kurde, a indiqué que le théâtre marocain regorge de grandes compétences artistiques et techniques, relevant avoir découvert la culture marocaine, en particulier le théâtre et son pionnier, Abdelkarim Berrechid, depuis qu'elle était étudiante à la Faculté des Arts.

Dans une déclaration similaire, Mme Mustafa a précisé qu'elle suivait le théâtre marocain depuis les années 80, ajoutant avoir découvert le rôle des femmes dans le théâtre marocain lors du Festival international de théâtre d'Erbil, marqué par la participation de troupes marocaines.

A noter que le programme de cette 5è édition comprend des spectacles, la présentation de pièces théâtrales destinées aux adultes et d'autres aux enfants, outre une master-class sur des expériences de créatrices arabes et un colloque axé sur "Les femmes dans le patrimoine de l'art du spectacle".

Au menu figurent aussi un hommage qui sera rendu à des figures féminines, des ateliers artistiques, la signature d'oeuvres et la présentation de nouvelles publications de Fanoramic.