Maroc: La promotion du tourisme interne, tributaire d'une coopération effective entre les différents acteurs (forum)

Rabat — La promotion du tourisme interne est tributaire de la mise en place d'une coopération effective entre les différents acteurs concernés par ce secteur, véritable levier de développement régional au Maroc, ont affirmé, jeudi à Rabat, les participants au 1er forum du tourisme interne, initié par l'Association des Agences de Voyages de Rabat-Salé-Kénitra (AVRSK).

Ainsi, des professionnels et des experts réunis dans le cadre de cette rencontre ont dressé un état des lieux et débattu des pistes et mécanismes innovants à même de promouvoir ce secteur et étoffer l'offre touristique destinée aux résidents.

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil régional du tourisme (CRT) de Rabat-Salé-Kénitra, Mehdi Hameda Benchekroun, a appelé à unir les compétences, les idées et les ressources pour stimuler la croissance du tourisme interne. "La coopération convertit les intérêts individuels et place l'expérience du voyageur au coeur de nos préoccupations communes", a-t-il dit.

Il existe plusieurs façons dont nous pouvons coopérer pour dynamiser le tourisme interne, a-t-il indiqué, citant l'établissement de partenariats solides entre les agences de voyage, les hôtels, les compagnies de transport et les autorités locales, afin de créer des packages touristiques attrayants et offrir des expériences intégrées aux voyageurs.

La coopération peut également aussi consister en le partage de données sur les tendances du marché, les comportements des voyageurs et les meilleures pratiques ou encore le lancement de campagnes de marketing collaboratives mettant en valeur les différentes régions du Maroc.

Imad Ghanmi, Représentant régional de Royal Air Maroc (RAM) a fait savoir, de son côté, que la compagnie nationale a opéré en 2023, un total de 23 liaisons aériennes régionales : 15 reliant le hub de Casablanca aux différentes villes du Royaume et 8 liaisons reliant les autres villes entre elles (lignes transverses).

En outre, un total de 19 liaisons sont conventionnées pour un total de 76 fréquences hebdomadaires, avec 6 régions du Royaume et une ligne avec le support de l'ONMT, a ajouté M. Ghanmi.

Concernant la nouvelle approche transversale du réseau national, il a indiqué qu'au-delà du réseau radial sur le hub de Casablanca, un projet de réseau intérieur transversal est développé pour les 12 régions du Royaume, faisant également état de nouvelles dessertes au départ de Casablanca, Rabat et Agadir et de nouvelles lignes transversales connectant Fès, Nador, Oujda, Guelmim, Laâyoune et Dakhla ainsi que de 46 lignes qui seront desservies et de 173 fréquences visées.

Pour sa part, le président de l'AVRSK, Othmane Ibn Ghazala a mis en avant le rôle de l'agent de voyage dans la chaine de valeur du tourisme interne, "une industrie plurielle" nécessitant une collaboration de l'ensemble des acteurs.

M. Ibn Ghazala a, dans ce sens, appelé à une diversification des offres à travers le développement et la structuration des espaces afin de mieux tirer profit du riche potentiel naturel et culturel dont jouit le Royaume, soulignant la nécessité de réintégrer l'informel dans la chaine de valeur du tourisme interne.

Pour sa part, le Président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), Hamid Bentahar a souligné d'emblée que le touriste interne est le premier client du professionnel, rappelant que le tourisme interne occupe une place de choix dans la feuille de route du tourisme 2023-2026.

M. Bentahar a indiqué que la Confédération prône une vision plus élargie en faveur du tourisme interne, mettant l'accent sur la nécessité d'une mise en valeur de la data et de l'échange d'information afin de pouvoir prendre les bonnes décisions.

Il a noté par ailleurs que les chèques-vacances demeurent l'une des solutions dont il faut accélérer la mise en oeuvre.

Initié sous le thème "la coopération de l'ensemble des acteurs de l'industrie de voyage au service du tourisme", ce forum aspire à créer un espace de dialogue constructif et à jeter les bases d'une collaboration fructueuse.