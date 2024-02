Afrique: Le CPS de l'UA pour une approche continentale unifiée en matière de prévention, préparation et riposte face aux pandémies en Afrique

Addis — Abeba - Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a appelé à l'adoption d'une approche continentale unifiée en matière de prévention, de préparation et de riposte face aux pandémies, de renforcement et de relèvement des systèmes de santé en Afrique.

Cette approche continentale doit être mise en oeuvre dans le cadre d'une politique et d'une législation de l'UA sur la préparation et la riposte face aux pandémies, a souligné le CPS dans un communiqué ayant sanctionné une réunion sur la sécurité sanitaire et la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent, présidée par le Maroc.

Le CPS a, dans ce contexte, souligné la nécessité de redoubler d'efforts dans la mobilisation et l'utilisation rationnelle des ressources, ainsi que la nécessité pour le continent de disposer d'un financement adéquat et prévisible pour la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies.

Le Conseil a également mis l'accent sur l'importance de la coopération Sud-Sud pour mettre en place un cadre de collaboration globale entre les pays sur une base bilatérale, régionale et internationale, afin de promouvoir la sécurité sanitaire sur le continent.

Le CPS a aussi souligné la nécessité d'investir dans la recherche et le développement en vue de renforcer les capacités de l'Afrique et de promouvoir sa souveraineté dans la fabrication locale de produits de santé essentiels, en particulier la nécessité de redoubler les investissements dans la recherche scientifique médicale, notamment dans la technologie nucléaire et les médicaments, afin d'éviter les vulnérabilités liées à la dépendance extérieure.

%

Il a relevé l'importance pour l'Afrique de tirer parti de la flexibilité prévue par l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, compte tenu de sa classification en pays en développement et en pays les moins avancés dans le cadre de l'OMC, en vue de faciliter la production accélérée de produits pharmaceutiques génériques.

Le Conseil a en outre demandé à la Commission de l'UA d'accélérer la pleine opérationnalisation de l'Agence humanitaire de l'UA (AHA) et de l'Agence africaine du médicament (AMA).

Le CPS a noté l'importance d'organiser des réunions régulières entre le CPS et le CDC Afrique en tant que plateforme pour faire le point sur le lien entre la sécurité sanitaire et la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent.

Le CPS s'est déclaré, par ailleurs, préoccupé par le fléau du trafic de faux médicaments, qui provoque chaque année un nombre important de décès en Afrique, contribue à un climat d'insécurité sanitaire et constitue une forme de criminalité transnationale organisée.