Afrique de l'Ouest: Tanger - Focus sur l'Initiative royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique

Tanger — Les participants à une journée d'étude, organisée jeudi à Tanger, ont souligné l'importance de l'Initiative royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique et sa contribution à la promotion du commerce international et des secteurs portuaire et maritime.

Lors de cette rencontre, organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), en partenariat avec l'Association marocaine du droit maritime et portuaire et l'Association marocaine des exportateurs, les intervenants ont affirmé que cette initiative royale stratégique vise à permettre aux pays du Sahel d'accéder à l'Océan Atlantique, mettant en avant son impact positif sur les différents aspects économiques, sociaux et culturels des pays concernés.

S'exprimant à cette occasion, le président de la CCIS-TTA, Abdellatif Afilal, a relevé que la façade atlantique du Royaume, à l'instar de celle méditerranéenne, constitue une porte d'entrée vers l'Afrique, et une fenêtre ouverte sur l'Amérique, à travers des investissements dans divers projets structurants, notamment le projet du Gazoduc Maroc-Nigéria, qui vise à réunir les conditions d'un décollage économique conjoint et à enclencher une dynamique propice au développement de la bande atlantique de l'Afrique.

M. Afilal a assuré que l'initiative internationale de SM le Roi visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique s'inscrit dans le cadre de la continuité des efforts déployés par le Royaume pour une Afrique prospère, notant qu'il s'agit d'une initiative qui offre des perspectives sans précédent, à même de renforcer l'intégration et la coopération régionales, ainsi que la transformation structurelle des économies du Sahel.

Pour sa part, l'ambassadeur de la République du Niger au Maroc, Salissou Ada, a mis l'accent sur l'importance de l'initiative royale dans le renforcement de la coopération entre le Royaume et les pays du Sahel et de l'Afrique subsaharienne, en raison des opportunités économiques et de développement qu'elle offrira, réitérant l'engagement de son pays à adhérer à cette initiative, étant convaincu de la nécessité de promouvoir l'intégration économique en Afrique en général, et dans les pays concernés en particulier.

De son côté, l'Ambassadeur de la République du Burkina Faso à Rabat, Mamadou Coulibaly, a souligné que cette initiative royale est l'expression d'une vision stratégique non seulement pour le Royaume du Maroc, mais aussi pour le continent africain, puisqu'elle ambitionne de promouvoir le rapprochement entre les pays de la région.

Il a noté que cette vision royale contribuera à aider les pays du Sahel à surmonter les difficultés et les défis auxquels ils sont confrontés dans leurs échanges économiques, relevant que cette vision reflète la volonté royale d'assurer la transformation économique en faveur de ces pays et leur donner l'espoir d'un développement économique.

Quant au président de l'Association marocaine du droit maritime et portuaire , Abdelkrim Kerrich, il s'est arrêté sur les résultats attendus de l'initiative royale, notamment le renforcement des liens religieux et spirituels qui unissent le Royaume à ces pays africains, tout en leur offrant l'opportunité de renforcer leur croissance économique, à travers à l'accès à l'Océan Atlantique.

Il a également mis en avant l'intérêt royal à tirer profit de la situation géographique du Royaume entre les façades méditerranéenne et atlantique, soulignant, à cet égard, la bonne performance du complexe portuaire Tanger Med, 1er port en Méditerranée et en Afrique.