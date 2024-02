Maroc: Oujda à l'heure du 1e Salon internationale de la calligraphie arabe et de l'ornementation

Oujda — La première édition du Salon internationale de la calligraphie arabe et de l'ornementation s'est ouverte, jeudi à Oujda, avec la participation de plus de 100 calligraphes, ornemanistes et experts marocains et étranger.

Organisé par le Centre Thanoon pour l'art de la calligraphie arabe et de l'ornementation, en partenariat avec la Direction régionale de la Culture et d'autres partenaires institutionnels et privés, cet événement, qui se poursuit jusqu'au 26 février courant, vise à renforcer les échanges culturels et artistiques entre les artistes et les adeptes de la calligraphie arabe, à même de promouvoir l'image de la singularité de cet art traditionnel.

Cette manifestation culturelle, dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad Jamai, des chefs des services déconcentrés et des élus, outre des calligraphes, a été marquée par une exposition de plusieurs oeuvres et toiles mettant en avant les divers styles et formes calligraphiques, ainsi que l'organisation d'un colloque international, d'ateliers artistiques, entre autres.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Centre Thanoon, Mohamed Amine Bouhid, a souligné l'importance de cette première manifestation à laquelle ont pris part plus de 150 oeuvres calligraphiques de 14 pays du monde arabe et étrangers, en plus des professeurs et de grands artistes et calligraphes, ainsi que des étudiants du centre.

"Cet événement vise à promouvoir la noblesse de la calligraphie marocaine, laquelle fait partie des calligraphies originales dont est issue la calligraphie arabe et levantine, actuellement connue dans tous les pays du monde", a-t-il dit, ajoutant que ce Salon s'est donné l'objectif ambitieux de faire découvrir cet art si précieux et de répandre son enseignement aux générations montantes.

De son côté, le directeur du développement à l'Agence de la région de l'Oriental, El-Kebir Hanno, a estimé que cette manifestation contribuera à renforcer le rayonnement de la ville d'Oujda au niveau mondial, notamment avec la présence de personnalités qui ont marqué l'histoire de la calligraphie arabe et de l'ornementation issus des pays frères et amis du monde arabe, faisant savoir que la ville d'Oujda aura sa place dans l'agenda des villes arabes connues en la matière