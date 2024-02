Gabon: Le RIEG invite la Diaspora aux échanges qu'il organise en région parisienne, le samedi 6 avril 2024

La prise de pouvoir par les militaires dans la matinée du 30 août 2023 au Gabon a fait basculer notre pays dans un processus de transition politique visant à restaurer et à réformer ses institutions pour les rendre plus fortes et plus démocratiques. En réalité, nous faisons face à une « crise institutionnelle » qui prive temporairement le pays de leviers politiques essentiels à son développement, mais lui offre une opportunité exceptionnelle de renouveler son cadre institutionnel, ses structures administratives et son personnel politique, et ainsi d'instaurer une gouvernance

démocratique à l'issue de cette période. Un tel moment historique requiert donc la participation active de toutes les forces vives de la Nation, où qu'elles se trouvent, afin de construire notre idéal commun et durable.

Le RIEG, conscient de la nécessité d'inclure toutes les parties dans les initiatives de cette période exceptionnelle que traverse notre pays, invite la Diaspora aux échanges qu'il organise en région parisienne, le samedi 6 avril 2024, de 09h30 à 19h00.

Exceptionnellement, les débats seront centrés sur le thème : "Regards croisés de la diaspora sur le processus de Transition en cours au Gabon : Constat et perspectives"

Cette rencontre a pour but de réunir les acteurs de notre DIASPORA afin de porter un regard froid, responsable et sans complaisance sur le processus de transition en cours au Gabon, et de trouver les voies et moyens permettant à la Diaspora de participer pleinement à la réussite de cette transition. Le R.I.E.G souhaite, à travers cette rencontre, redonner à la DIASPORA toute sa place, reconnaissant qu'elle a toujours été « un moteur de dynamisme pour le développement politique, économique et social de notre pays ».

Pour une organisation optimale de cet événement, nous invitons nos compatriotes souhaitant participer à cette rencontre, en présentiel ou par vidéo-conférence, à bien vouloir confirmer leur présence par mail à l'adresse : contact@rieg-gabon.com. Un programme détaillé de la journée sera publié sur nos canaux de communication (Facebook, site internet) dans les prochains jours.

R I E G (Réseau International des Entrepreneurs Gabonais)

Fait le Le 22 février 2024

Le Président,