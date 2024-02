Nigeria: Les évêques - 'Il faut s'attaquer à l'insécurité rampante et relancer l'économie rurale pour lutter contre la pauvreté'

Abuja — " La légitimité du gouvernement dépend de sa capacité à protéger la vie et les biens " soulignent les évêques du Nigeria dans la déclaration finale de leur première Assemblée plénière en 2024.

La Conférence des évêques catholiques du Nigeria (CBCN) intervient donc à nouveau pour rappeler l'urgence de mesures efficaces pour faire face à la grave insécurité qui affecte le Nigeria en raison des actions des djihadistes dans le nord, des raids des bandes de bergers peuls dans le centre-nord, du ferment séparatiste dans le sud et du fléau des enlèvements pour chantage dans tout le pays (pour la note du Dicastère pour l'évangélisation envoyée à la CBCN à ce sujet, voir Fides 16/2/2024).

"Compte tenu de l'engagement du gouvernement à mettre fin à l'insécurité, nous recommandons que la discussion en cours sur la création de la police d'État soit soigneusement étudiée. En outre, le gouvernement devrait évaluer l'impact de tous les autres dispositifs de sécurité existants à cet égard", déclarent les évêques. Un débat politique est actuellement en cours au Nigéria sur la création de forces de police dans les 36 États de la Fédération pour compléter la police fédérale, la seule force de police existant actuellement, à l'exception de quelques organisations de volontaires reconnues dans quelques États (voir Fides 19/11/2022).

Si de nombreux Nigérians estiment que la création d'une police d'État est attendue depuis longtemps, d'autres craignent que les gouverneurs des États ne l'utilisent à des fins de pouvoir.

Les évêques ont également déploré le nombre croissant de personnes déplacées à l'intérieur du pays (IDP) et l'échec des mesures économiques visant à soutenir la population (une question également abordée dans le discours d'introduction à la plénière de Lucius Iwejuru Ugorji, archevêque d'Owerri et président du CBCN, voir Fides 19/2/2024), entraînant une augmentation de la pauvreté et de la détresse.

La Conférence épiscopale propose des politiques visant à améliorer le secteur agricole et à établir de petites industries dans les zones rurales afin d'augmenter la productivité et de réduire le chômage. "Compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie nigériane et de la capacité de l'agriculture à être le fondement de notre survie, nous demandons instamment au gouvernement de créer l'environnement nécessaire et propice au retour de nos concitoyens dans leurs fermes, de créer de petites industries dans les zones rurales afin d'accroître la productivité et de réduire le chômage. Il serait utile que ces industries soient basées sur l'agriculture.

Avec le thème de leur plénière "Synode sur la synodalité : domaines de préoccupation pour l'Église au Nigeria", les évêques ont souligné l'importance de marcher ensemble et de s'écouter les uns les autres pour relever les défis auxquels la nation est confrontée. S'adressant spécifiquement au gouvernement, le CBCN l'a appelé "à s'ouvrir à la contribution de tous les segments et niveaux de la communauté nigériane, afin qu'ensemble nous puissions faire face à la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il n'est plus acceptable que nos dirigeants ne s'entourent que de leurs partisans et de leurs amis politiques".