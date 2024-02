Togo: Des gestes qui sauvent pour personnes en situation de handicap

communiqué de presse

Une séance de formation sur les gestes qui sauvent a été organisée spécifiquement pour les personnes handicapées au nord Togo en collaboration avec la Croix-Rouge Togolaise, l'Association des Personnes Handicapées Motivées de Tône (APHMOTO) et l'Association des Personnes Handicapées de la Kozah (APHAK). La formation s'est déroulée à Dapaong, du 22 au 27 janvier 2024 et à Kara du 29 janvier au 03 février 2024.

La formation s'est déroulée à Dapaong dans des salles accessibles aux personnes handicapées., du 22 au 27 janvier 2024 et à Kara du 29 janvier au 03 février 2024.

L'objectif de cette formation était d'outiller et de renforcer les capacités des personnes handicapées en techniques de premiers secours à base communautaire.

Il faut rappeler que les personnes en situation de handicap sont souvent exclues de ce genre d'initiatives, du fait que certaines adaptations sont nécessaires pour qu'elles puissent y prendre part.

Les experts en secourisme provenant des coordinations régionales de la Croix-Rouge Togolaise ont su relever ce défi. Ils ont su briser les barrières sur le handicap et ont parfaitement assuré cette formation inédite et inclusive.

Au total, 50 personnes handicapées ont bénéficié de cette formation dont 25 dans la région de la savane et 25 dans la région de Kara.

L'atelier a été facilité durant six jours par les experts en secourisme provenant des coordinations régionales de la Croix-Rouge Togolaise (Kara et Dapaong).

Les méthodes de formation étaient composées de cours magistraux, d'exercices pratiques, de simulations et de travaux en équipe dans un format interactif et participatif. La journée a été sanctionnée par une évaluation des participants suivie d'une délibération.

Il faut souligner que les retours relatifs à cette formation ont été tous positifs. Elle s'aligne sur l'article 11 de la Convention des nations unies relatives aux droits des personnes handicapées. Le dit article stipule que les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.

En effet, dans les situations d'urgences humanitaires, les personnes handicapées sont souvent les plus touchées faisant face à une vulnérabilité accrue à la violence. Leurs pertes humaines et matérielles sont plus importantes, avec parfois un taux de mortalité deux fois plus élevé. Malheureusement, elles sont régulièrement exclues des mesures d'aide et négligées pendant les conflits armés. Il est crucial de faire des efforts concertés pour assurer leur inclusion et protection dans les interventions humanitaires.

Le Togo ayant ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées le 1er mars 2011, le CICR a ainsi jugé bon d'initier une activité de secourisme inclusif en conformité aux dispositions légales nationales et internationales.

Le Bénin et la Cote d'Ivoire abriteront également très prochainement cette formation de secourisme inclusif.