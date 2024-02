Algérie: Salon du tourisme à Oran - Plus de 9.000 visiteurs professionnels et signature de conventions

ORAN — La 14ème édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports, des équipements de l'hôtellerie et de la restauration, clôturée vendredi au Centre des conventions Mohamed Benahmed" à Oran, a drainé plus de 9.000 visiteurs professionnels et a vu la signature de plusieurs conventions pour promouvoir la destination Algérie, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Cette manifestation, organisée sous l'égide du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, et de la wilaya d'Oran, a été marquée par une présence importante de visiteurs professionnels, dont le nombre a dépassé les 9.000, venus de diverses régions du pays et de l'étranger pour prendre connaissance des offres dans le domaine du tourisme, a souligné le Commissaire de ce Salon, Noureddine Daoudi.

Les rencontres bilatérales programmées dans le cadre de cette édition, qui a duré quatre jours, ont abouti à la signature de plusieurs conventions de partenariat entre les agences de tourisme et des voyages, les plateformes de réservation, les hôtels et les sociétés de transport, pour développer le produit touristique algérien et promouvoir la destination Algérie, a-t-il dit.

Dans ce cadre, le groupe Hôtellerie, Tourisme et thermalisme (HTT), qui a participé à ce Salon avec ses sept antennes, a signé une convention cadre avec l'Organisation algérienne de la promotion du tourisme et du guide touristique, en vue de coopérer dans le domaine du développement du tourisme et des destinations algériennes, ainsi que l'organisation de formations.

La 14ème édition de ce Salon, qualifiée de "réussie" a été marquée par une forte participation des secteurs du tourisme, du voyage, du transport et de l'équipement de l'hôtellerie et de la restauration, avec plus de 250 exposants d'Algérie et de pays étrangers comme la Tunisie, l'Egypte, la Jordanie, le Qatar, la Turquie et la Russie, selon les organisateurs.

Ce rendez-vous annuel, organisé par l'agence Astra à Oran, a été organisé sur deux espaces, le premier pour les équipements du tourisme, des voyages, des transports, de l'hôtellerie et de la restauration, et le second pour les cuisines, le textile, la literie, les produits d'accueil, les salles de bain et l'artisanat, en plus de la programmation de conférences autours des sujets liés au secteur du tourisme.