Algérie: Mines - Arkab reçoit une délégation de la société australienne 'Lionsbridge'

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, jeudi, une délégation de la société australienne d'exploitation minière "Lionsbridge" conduite par son PDG, Brian Wesson, avec laquelle il a examiné les opportunités et les potentialités de coopération, d'investissement et de partenariat dans le secteur des mines, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence du PDG du groupe Sonarem et de cadres du ministère, les entretiens entre les deux parties ont porté sur les opportunités et les potentialités de coopération, d'investissement et de partenariat dans le secteur des mines, notamment entre le groupe "Sonarem" et "Lionsbridge", en vue de lancer des projets de partenariat dans l'exploitation des ressources minières en Algérie tels que le projet d'exploitation minière et industrielle de l'or à Tirek et Amesmessa dans la wilaya de Tamanrasset, précise la même source.

A cette occasion, M. Wesson a présenté un exposé exhaustif sur la stratégie de Lionsbridge pour le développement et l'exploitation durable et à long terme des gisements d'or de Tirek et Amesmessa dans le sud du pays, ainsi que les projets de l'industrie manufacturière dans ce domaine de manière durable, en s'appuyant sur la protection de l'environnement, la formation, le transfert de la technologie, la promotion du contenu local et la création de la richesse et de l'emploi, ajoute la même source.

Mettant en avant l'importance socioéconomique de ce projet qui s'inscrit dans le cadre du développement du secteur minier et la relance des activités minières en vue d'optimiser l'exploitation de ces richesse au niveau national, M. Arkab a affirmé "l'appui de son secteur au partenariat dans tous les projets d'investissement visant à créer de la richesse et des opportunités d'emploi en Algérie".

M. Wesson s'est engagé également à "oeuvrer sérieusement à la préservation de l'environnement dans la région pour un développement durable, tout en comptant sur l'expérience de la compagnie en matière de technologies sophistiquées dans le domaine de l'exploitation minière".

Installée à Sidney, Lionsbridge est parmi les sociétés mondiales pionnières dans le domaine minier grâce à son expérience avérée et ses projets en Australie, en Asie, à l'Ocean pacifique, en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord.