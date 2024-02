Afrique: Compétition Injaz Al-Arab au Qatar - Des étudiants de l'Enit primés

Pas plus tard que le week-end dernier, les lauréats à l'échelle nationale sont partis au Qatar pour représenter la Tunisie au concours de « Injaz Al-Arab » qui s'est déroulé du 17 au 20 février. Au total, 13 pays étaient en compétition.

« Injaz Tunisie » est une association à but non lucratif qui appartient à l'organisation internationale « Junior Achievement ». Elle est implantée au sein des universités et des écoles publiques et privées dans les 24 gouvernorats, depuis 14 ans. Elle fait également partie d'un réseau international qui inclut 120 pays, avec un réseau régional « Injaz Al-Arab » couvrant la région Mena.

« Supclay », meilleure entreprise 2023

Cette association travaille à consolider la culture de l'investissement et de l'entrepreneuriat chez les jeunes, en créant un partenariat entre le secteur éducatif et le secteur privé. Pas plus tard que le week-end dernier, les lauréats à l'échelle nationale sont partis au Qatar pour représenter la Tunisie au concours de « Injaz Al-Arab » qui s'est déroulé du 17 au 20 février. Au total, 13 pays étaient en compétition. Chaque pays a présenté un projet adapté à ses besoins. L'équipe tunisienne a remporté le premier prix dans la catégorie du « meilleur projet présenté par des étudiants».

%

C'est dans une ambiance conviviale que nos jeunes étudiants, en tenue traditionnelle, munis du drapeau national, sont montés sur scène, applaudis par toute la salle. Ayant convaincu le jury, ils recevront, en plus de l'accompagnement, une subvention des investisseurs.

Rappelons qu'au cours de l'année universitaire 2022- 2023, 3312 étudiants issus de 17 établissements universitaires ont bénéficié du programme de formation « Company Program » proposé par Injaz Tunisie. De jeunes participants ont créé, dans ce cadre, des idées de projets qui leur ont permis de participer à la 14e compétition, nationale « Entrepreneur de demain ». Durant cette compétition les étudiants ont exposé leurs projets devant un jury de professionnels du monde de l'entreprise et du secteur de l'éducation. « Supclay » qui a suivi le programme de Injaz a été primée meilleure jeune entreprise 2023, après un parcours de sélection et de formation.

Les jeunes étudiants avides d'opportunités, débordant de potentiel et désireux d'apprendre et de créer, sont ainsi considérés par l'association Injaz comme étant une grande ressource à exploiter pour la prospérité future de la région. En tenant compte de l'évolution rapide du marché du travail, ils font catalyser ce potentiel pour innover et façonner l'avenir de la région vers le succès et une prospérité économique accrue.

Des Green Skills développés

Avec un réseau bien développé et des partenariats, l'association a annoncé avoir atteint la barre des 5 millions d'étudiants en Afrique du Nord et au Moyen Orient. Son objectif primordial est la préparation au marché de travail en développant la culture financière et les soft skills qui permettent aux jeunes de devenir entrepreneurs, ce qui favorisera l'évolution de l'économie nationale et régionale. Avec des programmes adaptés au public cible, l'éducation à l'entrepreneuriat dans les universités et les centres de formation et l'accompagnement par des professionnels et des volontaires du secteur privé se poursuivent jusqu'à la création réelle et juridique de l'entreprise.

Il s'agit, à l'échelle planétaire, bel et bien des étudiants de l'Enit (Ecole nationale des ingénieurs de Tunis) qui souhaitent intégrer le monde des affaires tout en étant conscients de la phase de transition. Leur idée consiste à fournir des produits de construction à base d'argile en alternative au ciment. Moins chère et moins polluante que le ciment, donc plus écologique, et surtout bien présente en Tunisie, l'argile pourra révolutionner les chantiers. D'ailleurs, Injaz est un acteur important dans l'écosystème entrepreneurial tunisien en encourageant les Green Skills.