Tunisie: Concert «Musiques de films» du Carthage Symphony Orchestra au Théâtre municipal de Tunis, le 24 février 2024 - Une soirée enchanteresse en vue

Carthage Symphony Orchestra, dirigé par le Maestro Hafedh Makni, renouvellera son rendez-vous avec le public en programmant son traditionnel concert « Musiques de films », un concert autour des plus grands airs du grand écran.

Le concert "Musiques de films" est au programme d'une soirée avec des mélodies envoûtantes au coeur du cinéma et de la musique symphonique, et ce, le samedi 24 février 2024, à 19h30, au Théâtre municipal de Tunis.

Pour ce nouveau rendez-vous, les mélomanes auront à découvrir les titres emblématiques des musiques de films, interprétés par les musiciens et choristes du CSO qui transmettront la magie des compositions du chef d'orchestre et pianiste américain John Williams, l'intensité des créations du compositeur de musique de film et producteur de trames sonores germano-américain Hans Zimmer et les sons et mélodies du compositeur italien Ennio Morricone et de bien d'autres compositeurs célèbres pour leurs bandes originales interprétées pour le grand et le petit écran.

Le concert sera sous la direction du chef d'orchestre Hafedh Makni et du chef de choeur Mourad Gaâloul. A ne pas rater !