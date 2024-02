Afrique de l'Ouest: Togo Wealthtech et ses partenaires, AfricaGameFi et Mchezo, offrent un nouveau créneau aux passionnés !

C'est l'information qui est apportée aux médias et par leur biais, le public amoureux du sport, du e-sport (les jeux- vidéos) et des paris sportifs, jeudi au cours d'une conférence de presse. Au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias dans un hôtel de la capitale togolaise, Togo Wealthtech, spécialisée dans le développement technologique et l'innovation financière dans le sport, l'e-sport et les paris sportifs, et son partenaire stratégique AfricaGameFi.world, connue comme le regroupement des professionnels du jeu vidéo et de la finance inclusive et innovante, ont officialisé leur partenariat pays avec le groupe Mchezo ; cette autre société qui fait dans l'investissement dans les technologies et le sport.

Finalité de ce partenariat dont les tenants et les aboutissants ont été explicités aux journalistes, c'est la contribution à la création d'une industrie du sport et de l'e-sport plus dynamique au Togo et profitable aussi bien aux joueurs, et autres acteurs ainsi que les populations du pays.

PDG de Togo Wealthtech, l'ancien joueur de Handball, Benoît Akakpo, ne cache pas son enthousiasme quant à ce partenariat. « Nous sommes ravis de nous associer à Mchezo dans cette initiative passionnante visant à stimuler l'industrie du sport au Togo », a-t-il déclaré. Et il reste convaincu d'une chose, « en combinant nos forces et nos expertises respectives, nous sommes convaincus que nous pouvons faire une réelle différence dans la vie des gens en favorisant l'accès au sport et en stimulant le développement économique dans notre pays ». Des propos qui attestent bien de la confiance faite en ses partenaires que sont AfricaGameFi, Mchezo...

Présent déjà dans 14 pays à travers le continent, dont le Bénin voisin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Rwanda, la RD Congo, l'Ouganda, la Tanzanie, le Lesotho, le Kenya..., Mchezo entend mettre à disposition, une plateforme qui devra permettre de faire du jeu et surtout du jeu responsable, et apporter à son partenaire togolais toute son expertise et ses expériences dans les pays précités. C'est ce qu'a assuré Charles Tape, le Manager Business Risk and Developement de Mchezo.

En attendant que toutes les dispositions pratiques ne soient prises et que le projet ne devienne effectif, vers le dernier trimestre de 2024 selon les estimations faites hier par le PDG, M. Akakpo, les partenaires comptent catalyser l'essor de l'industrie du sport au Togo, en favorisant l'innovation, l'entrepreneuriat, et la création d'opportunité économique durables. Un des actes concrets de ces espérances, c'est la nomination de la jeune athlète togolaise Naomi Akakpo, comme Ambassadrice de Mchezo, au Togo. Il est prévu avec elle, après les JO Paris 2024, diverses activités dont les détails sont attendus.