Afrique de l'Est: Nature Seychelles recherche un financement pour réparer le sanctuaire des zones humides

Le sanctuaire de zones humides de Nature Seychelles situé à Roche Caiman a besoin de fonds suite à un incident survenu en décembre où l'endroit a été inondé en raison de fortes pluies et de marées hautes, a déclaré un haut responsable.

L'inondation a endommagé la plupart des promenades accessibles aux visiteurs du sanctuaire et le directeur général de Nature Seychelles, le Dr Nirmal Shah, a déclaré que la zone était fermée au public.

M. Shah a dit à la SNA que, bien que l'organisation à but non lucratif ait demandé de l'aide aux autorités, elle manque toujours de ressources et a donc besoin d'une aide financière.

"C'est la première fois que cela se produit car normalement le sanctuaire peut absorber toute l'eau et la canaliser vers la mer, c'était l'un des objectifs du maintien de ce sanctuaire de zones humides, mais cette fois cela n'a pas été possible. Il s'est rempli et "Il a été submergé ; la terre normalement sèche ainsi que la promenade sont restées sous l'eau pendant deux à trois semaines", a expliqué M. Shah.

Il a déclaré que le ministère de l'Environnement devait aider à dégager le canal afin de pouvoir évacuer une partie de l'eau.

« C'est presque revenu à la normale, mais la promenade est fortement endommagée. Il y a eu de très fortes pluies en peu de temps. Lorsque nous avons conçu cette zone humide, elle n'était pas conçue pour ce genre de fortes pluies. De plus, après la COVID, nos finances ont été affectées et s'est effondré, aussi, nous n'avions pas de personnel sur le terrain pour pouvoir continuer à ouvrir le canal, etc.", a ajouté le Directeur Général.

%

Il a déclaré que Nature Seychelles ne pouvait pas se permettre d'effectuer les réparations nécessaires.

"Pour le moment, nous n'avons pas le budget nécessaire pour réparer la promenade et nous avons demandé à des entreprises ou à des particuliers de se manifester pour nous aider à le réparer, mais malheureusement, personne ne s'est encore manifesté. Dès lors, le sanctuaire restera donc fermé jusqu'à ce que nous puissions obtenir les fonds pour réparer toutes les planches tombées et toutes les fondations qui ont été minées", a déclaré M. Shah.

Il a estimé les dégâts à environ 300 000 SCR (22 000 $).

Les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, ont enregistré plus de 1 000 millimètres de précipitations en décembre 2023. La pluviométrie moyenne habituelle pour décembre est d'environ 400 millimètres.