Afrique: CAF-C1 - Lamine Ndiaye croit en la victoire de Mazembe sur Pyramids FC

« Seule la victoire sera belle ». Ce sont là les mots tenus par Lamine Ndiaye, coach du TP Mazembe, ce vendredi en conférence d'avant match. Son équipe reçoit Pyramids FC samedi 24 février au stade TP Mazembe à partir de 15h00, heure de Lubumbashi (14h00 à Kinshasa), dans le cadre d'un match de la 5e journée de la phase de groupe A de la Ligue de champions de la CAF.

Classés deuxième du groupe avec 7 points derrière Mamelodi Sundows, les Corbeaux de Lubumbashi ont besoin d'une victoire pour valider leur billet de quarts de finale, avant la dernière journée de match du groupe.

Mazembe vs Pyramids FC s'annonce comme un match aux couleurs de la revanche pour les « Badiangwena », qui avaient mal commencé dans ce groupe A.

Lamine Ndiaye compte sur le public pour cette rencontre :

« On a perdu le premier match contre une bonne équipe de Pyramids. Et ce jour-là, c'est vrai qu'on n'a pas montré notre vrai visage. On a cette chance-là de jouer ce match de demain devant notre public. J'espère que l'équipe jouera bien et gagnera».

Troisième avec 4 points derrière le TP Mazembe, Pyramids FC doit gagner ce match pour espérer la qualification. Krunoslav Jurčić, son coach, espère aussi faire un bon résultat :

«Demain, je m'attends à un match très difficile. On a un grand respect pour l'équipe de Mazembe. On a regardé beaucoup de matches du TP Mazembe et on a beaucoup d'informations sur le TP Mazembe. Je sais que Mazembe a beaucoup d'idées et d'ambitions pour passer cette poule. Et nous aussi nous avons des ambitions et on veut passer cette phase. J'ai un groupe très bon et excellent. Même les joueurs veulent faire un grand résultat et demain on va faire un résultat très grand contre Mazembe ».

Voici comment se présente le classement dans le groupe A :

Mamelodie Sunduws 7 points + 3

TP Mazembe 7 point +2

Pyramids FC 4 points -2

Nouadhibou 4 points -3