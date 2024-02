Afrique: L'Ouganda salue le modèle religieux marocain fondé sur les valeurs de tolérance, d'ouverture et de coopération

Kampala — La Vice-Première ministre ougandaise, Lukia Isanga Nakadama, a salué le modèle religieux marocain, fondé sur les valeurs de tolérance, d'ouverture et de coopération.

Mme Lukia Isanga Nakadama qui a reçu une délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, au siège de la Primature à Kampala, a souligné la profondeur des relations marocco-ougandaises, saluant le modèle religieux marocain, qui repose sur les valeurs de tolérance, d'ouverture et de coopération, a indiqué un communiqué de la Fondation.

La Vice-Première ministre ougandaise a également exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Royaume du Maroc et tirer profit de son expérience dans les domaines religieux et culturel.

Le chargé de mission au sein de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, Othman Sqalli Houssaini, a présenté, au nom de la délégation marocaine, à la responsable ougandaise un aperçu de l'histoire de la Fondation, ainsi que ses objectifs axés sur l'unification des ouléma africains et la consécration des valeurs de tolérance et de cohabitation, conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Que Dieu le Préserve, qui accorde un intérêt particulier à la stabilité spirituelle et au développement en Afrique.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part M. Ibrahim Sali, président de la Section ougandaise de la Fondation, ainsi que les membres de la délégation marocaine, qui comprenait notamment des ouléma et des experts, M. Sqalli Houssaini a exprimé la gratitude de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains à l'égard des autorités ougandaises qui facilitent ses activités dans ce pays de l'Afrique de l'Est.

La Section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Ouganda organise, les 24 et 25 février à Kampala, une conférence scientifique sur le rôle de la Fondation dans la préservation de la sécurité spirituelle en Afrique.

La rencontre de deux jours vise à faire connaître, diffuser et consacrer les valeurs de l'Islam tolérant, au service de la stabilité et du développement dans les pays africains.

Animée par des Ouléma du Royaume du Maroc et de l'Ouganda, elle a également pour objectif de contribuer à la consolidation des relations religieuses et culturelles entre le Maroc et l'Ouganda, à l'ancrage des fondements de l'identité islamique et au renforcement de la sécurité spirituelle au sein de la société ougandaise, ainsi que l'ouverture de cette dernière sur les autres croyances.