Maroc: Transport mixte - Le programme de renouvellement du parc de véhicules sera mis en oeuvre en avril 2024 (Ministère)

Rabat — Le programme de renouvellement du parc de véhicules du transport mixte sera mis en oeuvre en avril 2024, a annoncé le ministère du Transport et de la Logistique, dans un communiqué rendu public, suite à la tenue d'une réunion du Comité de Pilotage avec les représentants des professionnels du secteur de transport mixte.

Lors de cette réunion, présidée lundi par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, le ministère a proposé d'augmenter la valeur de la prime destinée à l'acquisition d'un véhicule neuf et de créer une nouvelle prime pour l'acquisition d'un véhicule de moins de 7 ans, précise le communiqué, soulignant que "ce programme sera mis en oeuvre en avril 2024".

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la révision des dispositions du programme de renouvellement du parc visant à encourager les professionnels du transport routier en milieu rural à renouveler leurs véhicules, rappelle-t-on de même source.

Le ministre, qui passait en revue le bilan du travail réalisé conjointement avec les professionnels durant les années 2022 et 2023, a également évoqué la digitalisation et la simplification des procédures administratives liées à la commission des transports.

Dans ce sens, le ministère a donné la priorité à l'examen et au traitement des dossiers de transport mixte lors des récentes réunions de la Commission des Transports, précise le communiqué, notant que plus de 150 dossiers ont été traités lors des réunions tenues par ladite Commission en janvier et février 2024.

Enfin, la révision des dispositions du Code de la route a été discutée dans le but de revoir les sanctions liées au retrait du permis de conduire, en réponse aux demandes des professionnels à cet égard.

Cette réunion a également été l'occasion d'identifier les chantiers qui constitueront le programme de travail conjoint pour l'année 2024, en particulier la mise en oeuvre du nouveau programme de renouvellement du parc et la poursuite de la révision du Code de la route.

Selon le communiqué, les professionnels ont exprimé leur satisfaction quant à la démarche adoptée par le ministère et ont réitéré leur adhésion à ses côtés dans les différents projets et initiatives visant à réformer et à professionnaliser ce secteur. De même, les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue et le travail conjoint et responsable pour identifier des solutions appropriées aux problématiques du transport mixte.

À la fin de cette réunion, qui s'inscrit dans la poursuite du dialogue sectoriel et du travail conjoint entrepris par le ministère du Transport et de la Logistique avec les professionnels du transport routier au Maroc, toutes les représentations professionnelles ont approuvé et signé le procès-verbal relatif au bilan du travail conjoint et au programme de travail pour l'année 2024, conclut le communiqué.