Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Février

Niger : Affaire armes saisies - Les armes saisies à Niamey appartenaient à la mission européenne Eucap Sahel

La télévision nationale nigérienne a diffusé jeudi les images d'une saisie d'armes en plein cœur de Niamey. La perquisition a été menée les 19 et 20 février dans une villa du quartier Francophonie Extension Tchangarey et au siège de la mission européenne EuCap Sahel. Pour les autorités nigériennes, ces armes sont la preuve que la France préparait des actions clandestines contre la junte. Après vérifications, il apparaît que ces armes appartiennent en fait aux éléments de la mission européenne Eucap Sahel présente au Niger depuis 2012 afin de participer au renforcement des capacités des forces de sécurité intérieures nigériennes. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Liste électorale - Tidjane Thiam vise 12 millions d’électeurs inscrits

Le président du Pdci-Rda a reçu le mercredi 21 février 2024, les cadres et les militants de la « zone ouest Zadi » de sa formation politique. Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée à la Maison du vieux parti à Cocody, Tidjane Thiam a jugé anormal le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale ivoirienne qui est de 8 016 796.Pour lui, la Côte d’Ivoire qui a une population d’environ 30 millions d’habitants devrait avoir 12 millions d’électeurs. À l’en croire, au dire des experts internationaux en processus électoral, une liste électorale doit comporter 40% du nombre de la population. (Source : Fratmat.info)

%

Nigeria : Avant le sommet de la Cédéao - Ce que les avocats de Bazoum demandent

Les avocats du président nigérien Mohamed Bazoum renversé par un putsch le 26 juillet, et retenu prisonnier depuis, ont demandé vendredi à la Cédéao d'exiger sa libération, en application d'une décision de justice, à la veille d'un sommet de l'organisation ouest africaine. Le 15 décembre, la Cour de justice de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) avait ordonné la remise en liberté du président Bazoum ainsi que son retour au pouvoir.« C’est la responsabilité de la Cédéao et de ses Etats membres de s'assurer que les décisions de justice soient effectivement appliquées et que le président Bazoum et son épouse soient libérés », a déclaré Mohamed Seydou Diagne, coordinateur du collectif d’avocats, dans un communiqué transmis à l'Afp. (Source : aniamey.com)

Togo : Umoa- Le pays sollicite 35 milliards Fcfa sur le marché

Après son récent succès sur le marché financier régional, le Togo initie une nouvelle émission. Dans le viseur, un montant de 35 milliards Fcfa. L’opération qui sera bouclée le vendredi 1er mars 2024 est une émission simultanée de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor (BAT et OAT).D’ un nominal de 1 million FCFA et assorti d’un taux d’intérêt multiple, les BAT émis sur des maturités de 182 jours et 364 jours, permettront de mobiliser 25 milliards FCFA. (Source :alome.com)

Bénin : Asphaltage à Cotonou- Le gouvernement annonce l’aménagement de 36,77 km

Dans les zones de Fidjrossè et de Togbin, plusieurs kilomètres de voirie vont être aménagés. C’est ce qu’a décidé le conseil des ministres du mercredi 21 février 2024. Les travaux d’aménagement portent sur un total de 36,77 kilomètres. Le gouvernement a autorisé la contractualisation avec une entreprise qui a fait ses preuves lors de la première phase. Un cabinet est également choisi pour la réalisation des études techniques, du contrôle et de la surveillance des travaux. L’objectif est de faire exécuter les travaux de Fidjrossè et Togbin dans la même fourchette de temps que les travaux en cours au niveau des autres villes du Bénin bénéficiaires du projet asphaltage. (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Transports - L’Alliance des États du Sahel se dirige vers la création d’une compagnie aérienne

Les activités des journées de l’Aviation civile de l’Alliance des États du Sahel (Aes) ont débuté le jeudi 22 février à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Sous le thème « Le développement durable de l’aviation civile dans les États de l’Alliance du Sahel dans un contexte de résilience : défis et perspectives », la cérémonie d’ouverture a inauguré la première édition de cet événement. Cette première édition se concentre sur les défis et les perspectives de développement durable du transport aérien dans la région. Les experts et professionnels du secteur de l’aviation de l’Alliance se réunissent pour échanger sur le processus de développement cohérent et harmonieux du transport aérien au sein de cet espace. (Source :acotonou. com)

Sénégal : Présidentielle - 16 candidats de l’opposition rejettent tout dialogue proposé par Macky Sall

Ce vendredi 23 février 2024, les 16 candidats regroupés autour de la plateforme FC25 ont tenu un point de presse suite à l'interview accordée par le président de la République à une partie de la presse nationale. Ils ont catégoriquement refusé tout dialogue lancé par le chef de l’État, dénonçant ses intentions de diviser l'opposition et le peuple sénégalais.Selon Cheikh Tidiane Youm, qui a parlé au nom des candidats regroupés au sein du collectif FC25, le président Macky Sall a une fois de plus violé la constitution en refusant d'appliquer la décision du Conseil constitutionnel. Il a également souligné que le dialogue proposé est inopportun et vise à écarter des candidats légitimes, sélectionnés par le Conseil constitutionnel. Boubacar Camara, membre du FC25 et candidat à l'élection présidentielle, a ajouté que le collectif s'oppose fermement à tout dialogue et exige qu'une date soit fixée avant le 2 avril pour déclencher le processus électoral. ( Source : adakar. com)

Rca : Coopération en matière de sécurité- Un accord signé avec le Rwanda

Le Rwanda et la Centrafrique ont signé ce Jeudi un accord de coopération en matière de sécurité, et qui s’ajoute aux autres accords signés dans divers secteurs comme le commerce et l’économie.Le Ministre Albert Murasira en charge des Réfugiés et de la Gestion des Désastres, MINEMA, était sur place surtout que son département est concerné par certains aspects de l’Accord signé.La délégation Centrafricaine qui séjournera une semaine au Rwanda est conduite par Michel Nicaise Nassin, Ministre de la Sécurité de la République Centrafricaine. Le Général Landry Ulrich Dépôt, chef de la gendarmerie de ce pays, fait partie de la délégation.Le Rwanda compte plus de 700 policiers en Centrafrique qui font partie de la mission de maintien de la paix de l’ONU, dont une unité spéciale composée de 140 policiers chargés de protéger les dirigeants. (Source : abangui.com)

Gabon : Littérature- Des chercheurs présentent un dictionnaire en langue Lumbu

Un quatuor de chercheurs et professeurs du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CENAREST) a présenté, ce vendredi 23 février, lors d’un vernissage, le dictionnaire des expressions idiomatiques en langue Lumbu. Les expressions idiomatiques, locutions imagées ou métaphoriques, dans le dialecte yilumbu sont des éléments précieux de la richesse linguistique et culturelle de la communauté Lumbu. Elles reflètent souvent des traditions locales, des croyances, des valeurs et des expériences uniques à cette communauté. (Source : alibreville.com)

Mali : Mali/Banque mondiale : Feu vert pour des projets de développement économique.

La Banque mondiale semble disposée à accompagner notre pays en finançant des projets à impact immédiat ou rapide notamment en matière de création de richesses et d’emplois pour une sortie rapide de cette crise qui le secoue depuis plus d’une décennie. Cela dans le respect strict des principes guidant l’action publique au Mali tels que définis par les autorités de la Transition. Son vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, qui bouclait une visite de trois jours, l’a déclaré mercredi assurant avoir fait des propositions pour ce faire. Ousmane Diagana s’exprimait au palais de Koulouba à terme d’une audience à lui accordée par le chef de l’État, le colonel Assimi Goïta. Le haut responsable de l’Institution financière mondiale, était accompagné du ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou. (Source : abamako.com)