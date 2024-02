Afrique Centrale: L'Ecole internationale de Kinshasa exprime sa solidarité aux victimes de la guerre de l'Est

L'école privée « Jewels international Scholl of Kinshasa » a dédié la journée de ce vendredi 23 février martyrs des atrocités dans l'Est de la RDC. Au cours d'une séquence de sensibilisation, elle a fait comprendre aux enfants les causes de la guerre qui perdure dans cette du pays, où des milliers d'enfants et des familles sont jetés sur les routes.

Pour marquer leur solidarité avec les victimes de cette guerre, élèves et enseignants de cette école ont arboré des tenues aux couleurs du drapeau de la RDC.

Plus de trois cents élèves se sont retrouvés dans « la cour des Anglais », pour commémorer cette journée.

Des enseignants se sont succédé pour expliquer, avec des affiches à l'appui, les causes de ces guerres à répétition, qui visent essentiellement le pillage des ressources naturelles du pays.

« La guerre ne finit pas en RDC parce que les multinationales veulent acheter les minerais dont regorge le pays comme le coltan et le cobalt au prix bas. C'est comme le cobalt, sa tonne coûte 32 000 USD, mais en RDC, on paie 2 dollars et demi aux enfants oeuvrant dans les mines. On appelle cela « le conflit entrepreneurship » c'est-à-dire les gens font des affaires en tuant, en détruisant d'autres personnes. Mais, nous disons que ça suffit, il faut que cela cesse ! », a expliqué une enseignante.

De leur côté, des enfants se sont aussi exprimés, transmettant chacun à sa façon, ce qu'il avait compris et également un message propre à cette occasion.

« La RDC a connu les vingt pires années de son existence avec la guerre. Je crois qu'on ne doit pas tuer pour des minerais. Je crois que cela doit cesser, car la vie humaine vaut plus que les minerais », a ajouté un élève.

Les parents, présents sur le lieu, ont apprécié cette initiative de conscientisation des enfants. C'est avec l'hymne nationale, le Debout Congolais, que la cérémonie a pris fin.