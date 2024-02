Maroc: Présentation à Rabat du livre 'Atlas du patrimoine culturel et naturel de la province d'Aousserd'

Rabat — Le livre "Atlas du patrimoine culturel et naturel de la province d'Aousserd" a été présenté, vendredi à Rabat, lors d'une conférence organisée à l'Académie du Royaume du Maroc.

Ce livre de 271 pages, publié en langue française à l'initiative de l'Académie, jette la lumière sur les grandes potentialités et spécificités culturelles et naturelles de la province d'Aousserd.

Cette publication est le fruit du projet "Atlas du patrimoine culturel et naturel de la province d'Aousserd" lancé en 2014 et durant lequel une équipe de travail pluridisciplinaire a adopté une méthodologie réfléchie ayant pris en considération aussi bien les conditions physiques de terrain que les impératifs du temps imparti à chaque mission.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, Abdeljalil Lahjomri, a affirmé que ce nouvel ouvrage sur Aousserd vient enrichir la série des livres édités par l'Académie et vise à approfondir les connaissances sur la diversité des espaces et du patrimoine naturel et culturel dans les provinces marocaines du Sud.

M. Lahjomri a indiqué que ce beau livre, qui révèle la nature et la splendeur de cette vaste région marocaine, est le fruit de nombreuses années d'investigations et de travail collectif de plusieurs chercheurs et experts marocains et étrangers, faisant savoir qu'un second volume consacré à la deuxième province de la région Dakhla-Oued-Eddahab, à savoir la province de Oued Eddahab, sera bientôt réalisé.

Pour sa part, la coordinatrice du projet "Atlas du patrimoine culturel et naturel de la province d'Aousserd" et professeur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine (INSAP), Aïcha Oujaa, a indiqué que le travail de terrain réalisé dans le cadre de ce projet a duré quatre années, précisant que l'équipe de recherche a inventorié pratiquement 43 sites.

"Il s'agit de sites archéologiques, de sites et de gravures rupestres très variables et particulières, ainsi que de grandes nécropoles", a-t-elle relevé, faisant état de plus de 500 monuments funéraires diversifiés avec des architectures et des tailles différentes.

Mme Oujaa a qualifié la région d'Aousserd d'un "musée à ciel ouvert", au regard de son riche patrimoine culturel, historique et naturel.

Ce livre a été réalisé avec la contribution de plusieurs universitaires, chercheurs et experts, notamment Mme Aïcha Oujaa, Feu El Mustapha Nami, M. Lahcen Gourari, Mme Bouchra Bougariane, M. Abdeljebbar Qninba, M. Mohamed Ibn Tattou et M. Mohamed El Amine Semlali.