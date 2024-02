Afrique du Nord: L'accueil par le Maroc du Championnat du monde scolaire de golf reflète sa place parmi les pays leaders dans le domaine sportif (Ministère)

Rabat — L'accueil par le Maroc du championnat du monde scolaire de golf pour les années 2025,2026 et 2028 reflète la place qu'occupe le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, parmi les pays leaders dans le domaine sportif, a indiqué, vendredi, le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

L'accueil par le Royaume de cette manifestation reflète également "la Haute attention portée par SM le Roi Mohammed VI au sport au Maroc, et particulièrement le sport scolaire, comme en témoignent la mobilisation globale et les résultats prometteurs enregistrés", a souligné le ministère dans un communiqué, à l'issue de la signature d'un mémorandum d'entente pour l'organisation au Maroc du championnat du monde scolaire de golf pour les années 2025,2026 et 2028.

La signature, vendredi, de ce mémorandum d'entente, par M.Chakib Benmoussa, et la Fédération internationale du sport scolaire, la Fédération Royale Marocaine de golf et la fédération Royale marocaine de sport scolaire, s'inscrit dans la stratégie du ministère visant la promotion du sport scolaire, et l'encouragement de la pratique d'autres disciplines sportives dont le golf, note le ministère.

La feuille de route 2022-2026 accorde, dans le cadre de ses objectifs, une grande importance au sport scolaire et aux activités motrices au sein des établissements scolaires, notamment à travers l'élargissement et la diversification de l'offre sportive adressée aux élèves, en collaboration étroite avec les Fédérations Royales sportives concernées, fait observer la même source.

La signature de ce mémorandum intervient également dans le cadre des efforts déployés pour le renforcement de la pratique du golf par les élèves dans le cadre des sports scolaires, compte tenu de son rôle dans la consécration des valeurs positives, et le perfectionnement des compétences et en tant que vivier de talents et de formation des champions du futur, souligne la même source.

Le ministère œuvre, en collaboration avec la Fédération Royale marocaine de golf, et la Fédération Royale marocaine de sport scolaire, à encourager les élèves à pratiquer le golf, à travers l'organisation de visites dans plusieurs régions du Royaume et la tenue de rencontres d'initiation à ce sport, rappelle la même source, ajoutant que des cycles de sport-étude ont été ouverts dans certains établissements scolaires à Rabat et Agadir, avec 32 élèves (garçons et filles) enregistrés dans ces cycles.

Le Championnat scolaire national de golf se tiendra du 17 au 19 mai à Rabat, dans le cadre du renforcement de la pratique du golf au sein des établissements d'enseignement et l'élargissement de la base de ses pratiquants.