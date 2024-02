Afrique de l'Ouest: Bourse - Fin de semaine haussière pour les indicateurs clés de la BRVM

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 23 février 2024, les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont affiché une hausse.

C'est ainsi que la valeur des transactions est remontée substantiellement à 1,165 milliard de FCFA contre 509,137 millions de FCFA le 22 février 2024.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 34,991 milliards de FCFA, passant de 7 869,445 milliards de FCFA la veille à 7 904,436 milliards de FCFA ce vendredi 23 février 2024.

Celle du marché des obligations s'est établie à 10 301,462 milliards de FCFA contre 10 298,204 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 3,258 milliards de FCFA.

Du côté des indices, l'embellie notée la veille est toujours de mise. C'est ainsi que l'indice composite (indice général de la Bourse) a gagné 0,44% à 212,47 points contre 211,53 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une hausse de 0,54% à 106,83 points contre 106,26 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une progression de 0,75% à 100,28 points contre 99,53 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 6,11% à 2 430 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,90% à 800 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,31% à 780 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,15% à 9 500 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 2,00% à 17 850 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 7,01% à 730 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 6,32% à 1 260 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,64% à 530 FCFA) et BOA Sénégal (moins 3,23% à 3 000 FCFA).