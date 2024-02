Afrique du Nord: Hanoune salue les positions de l'Algérie de soutien populaire et officiel à la cause palestinienne

BOUMERDES — La Secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune a salué, vendredi depuis Boumerdès, les positions de l'Algérie de soutien populaire et officiel à la cause palestinienne.

Lors d'une rencontre avec les cadres du parti au Centre culturel islamique de la ville de Boumerdès, Mme Hanoune s'est félicitée des positions de l'Algérie de soutien populaire et officiel à la cause palestinienne, à travers ses démarches visant à adopter plusieurs résolutions au Conseil de sécurité pour exiger un cessez-le-feu et assurer l'acheminement des aides, outre le soutien aux pays et aux organisations qui ont déposé des plaintes contre l'entité sioniste dans les fora internationaux.

"Il est impossible dans ce monde de vivre normalement, en raison du génocide qui se déroule à Ghaza, avec le soutien et la complicité de l'impérialisme mondial", a-t-elle dénoncé.

Mme Hanoune a condamné l'entité sioniste, laquelle, a-t-elle dit, "a prouvé, par ses pratiques criminelles qui dépassent largement celles du régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud, qu'elle ne respecte, ni ne reconnaît aucune instance internationale, ni aucune résolution internationale pertinente".

En raison de ses pratiques criminelles à l'encontre du peuple palestinien, l'entité sioniste "s'est empêtrée dans une crise interne majeure et sans précédent, l'ayant isolée au plan international et bannie par de nombreux peuples et gouvernements à travers le monde, tandis que la cause palestinienne s'est hissée en tête des priorités de ces peuples et gouvernements", a-t-elle souligné.

A cette occasion, la SG du PT a appelé à "immuniser le pays et l'unité nationale contre les complots qui les ciblent".