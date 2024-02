Cote d'Ivoire: Lutte contre la désertification, la dégradation des terres - Une convention signée entre le président de la COP15 et la société Spallian

Alain-Richard Donwahi, président de la Cop15 Désertification et Mme Aurore Garnier, présidente Afrique de Spallian, ont signé un protocole d'entente le jeudi 22 février 2024, au cabinet de la présidence de la Cop15 Désertification sis à Abidjan-Plateau, Tour Sama.

La convention signée a pour objectif d'établir un partenariat collaboratif entre Spallian et la présidence de la Cop15 pour promouvoir la lutte contre la désertification, la sécheresse et la dégradation des terres.

Le protocole de façon spécifique vise le soutien de la présidence de la Cop15 Désertification à Spallian à travers la sensibilisation des populations et des décideurs à l'utilisation de l'application citoyenne Thelma, dont l'objectif est de fédérer les acteurs de la préservation de l'environnement. Ce, dans le cadre de la détection des cas de dégradation des sols et de perte de biodiversité ou plus largement les atteintes à l'environnement. « L'application Thelma permet à toute personne de signaler toute anomalie constatée dans le but de prévenir des dommages et de détecter des menaces ou des préjudices pour l'intérêt public et l'environnement », a indiqué Mme Aurore Garnier.

Et d'expliquer que ce programme comprend non seulement une application mobile à destination du grand public, mais aussi une version web disponible sur www.thelma.app, ainsi qu'un back-office destiné aux autorités compétentes pour le traitement des doléances et la publication des contenus et, en dernier lieu, une interface statistique.

« Cet engagement vise à promouvoir la lutte contre la désertification, la sécheresse et la dégradation des terres à travers la sensibilisation des populations et des décideurs à l'utilisation de l'application citoyenne Thelma. Cette application permet de fédérer les communautés de citoyens, collectivités, entreprises et institutions engagées pour la préservation des espaces partagés », a développé le président de la Cop15.

Alain-Richard Donwahi s'est félicité de cette démarche concertée qui met en avant le rôle stratégique du secteur privé dans la préservation des terres et des forêts avec des solutions innovantes et résilientes.