Madagascar: Plateforme « Firaisankina » - Candidats communs aux législatives

Après la mise en place du Kôlektifan'ny Malagasy, une nouvelle plateforme de l'opposition a vu le jour, hier. Il s'agit du Firaisankina, Madagasikara an'ny Malagasy, qui a affiché sa volonté de prendre part aux prochaines élections.

Après un accouchement difficile, la nouvelle plateforme des partis de l'opposition, Firaisankina, a enfin vu le jour. Constitué par le Tiako i Madagasikara (TIM), le Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM), le Tsara Tahafina (TT), le Pro-Siteny et l'Antoko Politika Madio (APM), elle sera dans les starting-blocks aux prochaines élections. « Le Firaisankina prendra part aux élections législatives et communales », a d'ailleurs indiqué le numéro Un du TIM, l'ancien président Marc Ravalomanana, avant d'ajouter qu'« Elle aura des candidats communs dans toutes les circonscriptions ». En tout cas, le processus était laborieux. Depuis le début de l'année, rencontres et négociations se sont succédé afin de bien peaufiner la stratégie de l'opposition pour la poursuite des revendications. À près de quatre mois des législatives, tout est alors au point.

Revendications. « En raison de la situation qui prévaut dans le pays et pour la poursuite du tolona, la plateforme Firainsakina, constitué par le TIM, le Pro-Siteny, le HVM, le Tsara Tahafina et l'APM a été mise en place aujourd'hui [hier], 23 février 2024 », a souligné Marc Ravalomanana. Selon ses explications, la priorité de la plateforme est la défense de l'intérêt national et de celui du peuple malgache.

La plateforme Firaisankina reste intransigeante concernant certaines revendications du défunt Collectif des candidats. « La violation répétée de la Constitution est inadmissible ; il faut mettre fin à la paupérisation du peuple malgache », a-t-il ajouté tout en concluant que « ce régime qui ne respecte pas la loi et où la corruption et le pillage des ressources nationales font leur règne doit se terminer ». La participation aux prochaines élections est ainsi la voie choisie par la plateforme Firaisankina pour arriver à ses fins. L'objectif est d'avoir le plus grand nombre d'élus possibles afin de faire basculer le rapport de force.

Scission. Avec la naissance de cette plateforme, la division au sein de cette frange de l'opposition est ainsi consommée. D'une part, il y a le Kôlektifan'ny Malagasy, dirigé collégialement par Hajo Andrianainarivelo, Andry Raobelina, Jean-Jacques Ratsietison, Roland Ratsiraka et Tahina Razafinjoelina, qui a été mis en place il y a près d'une semaine et qui ne s(est pas encore prononcé sur sa participation ou non aux prochaines élections mais qui a réitéré ses revendications concernant l'assainissement du processus électoral et la restauration de l'Etat de droit. D'autre part, il y a la plateforme Firaisankina qui est donc bien partie pour la conquête de la majorité à Tsimbazaza. Une scission qui a en quelque sorte déchiré les partisans du Collectif des candidats. Un goût d'amertume se mêle au sentiment de revanche affiché par la plateforme Firaisankina.