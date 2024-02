Madagascar: Vaccination infantile - Mialy Rajoelina réaffirme son engagement

La délégation de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, conduite par Laurent Musango, représentant résident de l'OMS à Madagascar, accompagnée de Christine Jaulmes, la représentante résidente de l'UNICEF a effectué hier au palais d'Etat d'Iavoloha, une visite de courtoisie auprès de la Première Dame de la République de Madagascar, Mialy Rajoelina. Étant donné qu'elle est la marraine de la campagne nationale de la vaccination, l'entretien s'est focalisé sur l'année de vaccination 2024 et la lutte contre la poliomyélite.

A l'issue de cette visite, les représentants de l'UNICEF et de l'OMS ont exprimé leur satisfaction par rapport au renouvellement d'engagement de Mialy Rajoelina de faire de cette année 2024 : « une année de vaccination ». Ils ont également réaffirmé leurs appuis dans cette mission. « La Première Dame, en tant que marraine de la vaccination, nous a énormément rassurés sur son engagement personnel. Elle nous a réitéré sa volonté de faire de cette année 2024 une année de vaccination pendant laquelle elle pourra envoyer des messages pour encourager toutes les mamans et tous les papas à faire vacciner leurs enfants et à faire plus d'efforts pour que non seulement la poliomyélite soit éradiquée mais pour que tous les enfants soient protégés des maladies de l'enfance », explique la représentante résidente de l'UNICEF à Madagascar.

Le représentant résident de l'OMS a également partagé cet avis tout en saluant les efforts menés dans ce sens. « C'est vraiment intéressant, ce n'est pas la première fois que je m'entretiens avec la Première dame qui est la marraine de la vaccination et qui fait beaucoup d'efforts pour que les enfants malgaches soient vaccinés. On a discuté de la collaboration pour la lutte contre la poliomyélite, mais également pour d'autres maladies, afin que 2024 soit une année dédiée à la vaccination, ne laissant personne de côté. L'objectif est que tous les enfants soient vaccinés, mettant ainsi fin aux épidémies de la poliomyélite, de la rougeole, ainsi que d'autres maladies. Elle est vraiment bien engagée et on apprécie beaucoup. Du côté des partenaires, nous sommes aussi engagés à donner notre apport, et notre appui technique et financier », a-t-il souligné.