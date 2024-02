Madagascar: Padel/MPPTour - Les soeurs Robinson partent favoris

La passion pour le padel continue de s'intensifier à Madagascar avec l'organisation de l'Open 100, le deuxième circuit du Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour), prévu ce week-end au Lamako Padel Center à Ambatobe.

Après le succès des tournois précédents, dont le tournoi inaugural Orange MPPTour 100 mixte et les compétitions destinées aux débutants, les amateurs de ce sport se préparent à un nouveau rendez-vous palpitant. Au programme de cet événement, 20 équipes masculines et 13 équipes féminines se disputent la victoire dans une compétition qui s'annonce déjà féroce. Les attentes sont élevées, avec des équipes favorites bien déterminées à défendre leur titre et à repousser leurs limites sur le terrain.

Du côté féminin, les soeurs Fitia et Miarana Robinson se présentent en tant que favorites incontestées. Leur victoire lors du master de l'année précédente et leur position de leader au classement général à la fin de l'année dernière en font des adversaires redoutables à battre. Leur expérience et leur talent font d'elles un duo redoutable sur le court, prêt à affronter tous les défis.

Chez les hommes, l'équipe composée de Nante et Landry Rabezafy, ainsi que Max Fontaine, actuel ministre de l'Environnement, et Marin Fontaine, se démarquent comme les équipes à battre. « Nous espérons que cet Open 100 attirera autant d'enthousiasme et de public, voire plus, pour découvrir et apprécier le padel à Ambatobe », déclare Gary Ah-Waye, co-gérant du MPPTour.