Madagascar: Travaux topographiques - 19 nouveaux géomètres experts

La prestation de serment des 19 nouveaux géomètres experts s'est tenue jeudi dernier à la Haute Cour de Justice à Anosy. Il s'agit d'un moment significatif qui transformera le paysage des services topographiques du pays, selon le directeur de la Topographie au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF). D'après Rasoavina Rakotomalala, président de l'Ordre des géomètres experts, ces professionnels certifiés s'engagent à exercer leur métier dans le respect des normes et des réglementations en vigueur.

À noter que la loi malgache réserve exclusivement aux géomètres experts une série de travaux topographiques, notamment les bornages, le morcellement, la gestion des demandes de terrains domaniaux et la réinstallation des bornes. Cette exclusivité garantit la qualité et la précision des services offerts aux usagers. Actuellement, Madagascar compte un total de 346 géomètres experts, répartis de manière équitable dans chaque district afin d'assurer une proximité optimale avec les utilisateurs. Cette distribution territoriale vise à faciliter l'accès aux services topographiques et à prévenir les litiges fonciers résultant d'erreurs de délimitation des propriétés, d'après les explications.

Progrès technique. L'évolution des technologies a révolutionné la pratique de la topographie, permettant des relevés plus précis et réduisant ainsi les risques d'erreurs et de litiges fonciers, selon le président de l'Ordre. Les géomètres experts jouent un rôle crucial dans la résolution de ces problèmes, tandis que les usurpateurs, qui offrent parfois des services à bas prix, sont une source potentielle de complications foncières, selon ses propos. Un géomètre expert est tenu de détenir une carte professionnelle attestant de sa qualification et de son adhésion aux normes professionnelles.

Les exigences strictes garantissent la fiabilité et l'intégrité des services fournis, ce qui n'est pas toujours le cas avec les usurpateurs. Selon le directeur de la Topographie, le nombre croissant des géomètres experts avec cette nouvelle cohorte, le pays reconnaît encore un besoin supplémentaire de géomètres, surtout dans le contexte de la mise en oeuvre des Plans Locaux d'Occupation Foncière (PLOF) à travers le territoire. Les défis persistent, notamment avec le besoin de renforcer les ressources humaines et matérielles pour répondre efficacement à la demande croissante de services fonciers. Les autorités prévoient des mesures pour optimiser les ressources existantes et améliorer les services fonciers dans l'intérêt des citoyens et du développement durable du pays.