Madagascar: Mahazoarivo - Rencontre PTF-Gouvernement

5 heures. C'est la durée de la rencontre entre les membres du Gouvernement, dirigé par le Premier ministre Christian Ntsay, et les représentants des Partenaires Techniques et Financiers, conduits par Issa Sanogo, Coordonnateur Résident des Nations Unies à Madagascar, qui s'est tenue, hier, à Mahazoarivo. Le dialogue a donné la priorité au processus électoral et la mise en oeuvre de la Politique Générale de l'Etat (PGE).

« Le dialogue stratégique entre le Gouvernement Malgache et la communauté internationale, s'est tenu aujourd'hui [hier]. Deux grands points dont la PGE, et les élections à venir », a d'ailleurs souligné le Premier ministre Christian Ntsay en marge de la rencontre. « Les PTF soutiennent Madagascar dans le processus électoral, comme lors des élections présidentielles », a poursuivi le locataire de Mahazoarivo. D'après ses explications, ce soutien se fera à travers le basket Fund et la mise en place d'un climat électoral serein. Toutefois, aucune somme n'a été indiquée.

De son côté, Issa Sanogo a révélé que « l'avantage de cette réunion est d'avoir un dialogue autour des priorités de l'Etat, de faire des échanges sur les aspects sur lesquels la Communauté internationale aurait besoin de mieux comprendre et de voir dans quelle mesure elle peut accompagner les priorités de l'Etat ». Bien que le soutien que la Communauté internationale va apporter à la mise en oeuvre de la PGE n'a pas été indiqué clairement, Issa Sanogo a fait entendre que les Partenaires Techniques et Financiers vont accompagner les efforts du gouvernement.

« Ce qu'on comprend à travers cette politique du second mandat du président présidentiel, c'est la population au coeur de l'action », a-t-il poursuivi avant de conclure que les cadres de coopération, les stratégies, les partenariats de la Communauté internationale avec le gouvernement sont parfaitement alignés à cette ambition de mettre la population au coeur du développement.