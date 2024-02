Madagascar: Pro-Rajoelina - Vers des élections primaires avant les législatives

Dans la perspective des prochaines élections législatives, les partisans du président de la République, Andry Rajoelina, sont à l'oeuvre, déterminés à conquérir une majorité à l'Assemblée nationale.

Depuis l'officialisation de la date du 29 mai, partis, associations et groupements politiques soutenant le président de la République sont mobilisés, concentrant leurs efforts sur la redynamisation de leur base électorale dans tous les districts du pays. L'enjeu est de taille : obtenir une représentation significative au sein du Parlement pour soutenir le programme et les initiatives du chef de l'État. Cependant, la question d'une candidature unique se pose avec acuité, face à la pluralité des aspirations au sein des partisans du régime. Les diverses entités telles que Pro-ANR, CS-ANR, AFF, Upar, Armada et TGV comptent des candidats potentiels dans leurs rangs, tous désireux de devenir députés.

Quartier général. La tâche n'est pas aisée pour les leaders du camp présidentiel face à une opposition déjà en guet-apens à cette occasion. Afin d'éviter la dispersion des voix et de garantir une représentation unifiée des partisans d'Andry Rajoelina, le bureau national envisage d'organiser des sélections préliminaires. Ces sélections consisteront en des entretiens individuels des prétendants devant le bureau national à Antananarivo, permettant ainsi de choisir les candidats les mieux qualifiés et les plus engagés envers la vision présidentielle. En tout cas, la plupart des dossiers de candidature sont déjà transmis au quartier général du parti TGV à Ivandry.

Primaires. Par ailleurs, conscient des risques liés à un système de parachutage qui pourrait favoriser l'émergence de candidatures sans étiquette, préjudiciables aux intérêts des partisans du président, une étape cruciale est, à cet effet, planifiée : les élections primaires. Ces élections internes, qui se tiendront dans les semaines à venir à travers tous les districts, auront pour objectif de désigner l'unique candidat qui représentera les partisans d'Andry Rajoelina dans chaque circonscription. Cette démarche vise à consolider l'unité et la cohésion au sein du camp présidentiel, nous a confié une source, tout en voulant assurer une représentation forte et unie au Parlement. Une fois les élections primaires terminées, une liste unique des candidats sera établie, renforçant ainsi la position des partisans d'Andry Rajoelina en vue des législatives à venir.

Coordination. La fixation de la liste définitive des candidats est prévue vers la mi-mars, glisse toujours notre source, offrant ainsi une vision claire et cohérente de la représentation politique des partisans du président. Ces élections primaires sont une grande première et marquent ainsi une étape déterminante dans la préparation des prochaines échéances électorales, soulignant l'importance de la coordination au sein du camp présidentiel pour atteindre les objectifs politiques ambitieux fixés par Andry Rajoelina et son équipe.