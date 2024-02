Afrique: Rugby à VII/Jeux africains - Les Makis masculins écartés

Mauvaises nouvelles et déception. Malagasy Rugby, par l'intermédiaire de son président, Marcel Joseph Rakotomalala, a partagé sa tristesse et sa déception en annonçant que les joueurs de rugby à VII ne se rendront pas à Accra.

« Je ne trouve pas les mots pour dire aux joueurs qu'ils n'iront pas aux Jeux africains à Accra. Nous venons de recevoir les consignes données par l'État indiquant que seules les Ladies Makis représenteront la Grande ile au rugby. Je n'en connais pas les raisons, mais nous devons nous y conformer», confie le premier responsable de Malagasy Rugby.

En septembre 2023, la Fédération a été sollicité par le pays organisateur des Jeux africains pour confirmer la participation ou non des deux équipes nationales de rugby à VII. Elle a répondu affirmativement, et le ministère de la Jeunesse et des sports en a été informé.

La préparation des deux formations a débuté en février, les joueurs ont tout donné pour être prêts le jour-J. Le calendrier est déjà établi pour les deux équipes et leurs adversaires respectifs.

Malgré la décision de l'État, Marcel Joseph Rakotomalala ne se sent pas abattu, et se tourne vers les partenaires pour débloquer la situation. Il lance un appel au président de la République, Andry Rajoelina. « Il est difficile pour nous d'annoncer aux organisateurs, aux responsables du calendrier et du partage des poules, que les joueurs malgaches ne participeront pas finalement aux Jeux africains. Nous ne savons pas non plus s'il y a des sanctions à la suite du forfait de l'équipe masculine. Ce matin (hier), ils ont continué leur entraînement habituel. Maintenant, l'élan a été coupé, et nous ne savons plus quoi faire. Devons-nous arrêter la préparation ou non ? »

Face à ce choix du gouvernement d'envoyer au Ghana la seule équipe féminine, la question qui se pose est de savoir si c'est la restriction budgétaire ou les résultats obtenus par les joueurs qui ont motivé le choix. En tout cas, l'équipe féminine a déjà participé à la Coupe du Monde en 2022. Pour le moment, Malagasy Rugby va continuer la préparation de l'équipe masculine, car beaucoup d'échéances attendent le rugby malgache cette année.

Avec le partage des poules et les adversaires connus à ce jour, les joueurs malgaches ont la chance de monter sur le podium. Mais pour le moment, la décision de l'État les a atterrés.