Madagascar: Dacia chic

Le Dacia Duster était «scandaleusement low-cost» à son lancement. Et la publicité de cette époque ne se priva pas de le rappeler. Si Renault eut l'idée du «low cost», elle le confia honteusement à une marque cadette du groupe, Dacia.

Robustesse rustique, efficacité minimaliste, parti-pris de l'essentiel : des mots, qu'on ne savait pas encore philosophie, qui semblaient coller authentiquement au tiers-monde qu'était encore la Roumanie où était située l'usine de Mioveni. La réalisation de ce mantra fut confiée à l'ingénieur Gérard Detourbet (1946-2019) qui deviendra le «père» des Dacia Logan (2004), Sandero (2007) et Duster (2009), mais ne réalisera pas son projet de Kwid 4x4. Son concept du «Design to cost», une démarche à rebours avec un prix de vente plafond fixé au préalable, devrait servir de modèle de modestie à toutes les administrations des pays pauvres.

Dacia, plus qu'une voiture, est un état d'esprit. Une marque transfigurée dont le marketing tutoie la publicité d'une icône : mais, si la 2CV de Citroën («plus qu'une voiture, un art de vivre») est restée ce qu'elle était (le cahier des charges spécifiait le transport de deux paysans en sabots, avec 50 kg de patates et un panier d'oeufs), fasse que Dacia ne succombe pas à l'embourgeoisement automobile.

Premier des SUV vendus en Europe, et ayant franchi (en 2022) la barre des deux millions d'exemplaires vendus, bref devenu fréquentable, le Duster est badgé Renault dans un pays comme Madagascar. Mais, c'est bien un Dacia way of life que revendiquent ceux qui ont lancé le concept «Dacia Owners Club», communauté automobile dont le premier grand rassemblement se passa en 2005 aux Pays-Bas. À Madagascar, pour surfer sur la vague Duster, c'est le concessionnaire «Madauto» lui-même qui a créé le groupe «Duster Club Mada» en avril 2020.

C'est au Salon de l'auto de Genève 2009 que fut dévoilé le concept H79, au design vaguement affilié finalement (sinon la calandre renfrognée) à ce qui deviendra le Dacia Duster de série, lancé en avril 2010. Ce minimalisme viril signe depuis l'ADN de ce modèle.

«Look baroudeur, prestations 4x4, voiture familiale» nous récite le catalogue : mais, pas que le look. Sans nécessairement s'aventurer dans les fondrières d'une RIP 19, qui fait la joie des amoureux d'off-road, bientôt pour une simple virée pépère vers Sahambavy, la première rampante de 5,79 kmh (au pas d'un humain) à 1000 tours/minute constituera un minimum syndical. Le même article publicitaire évoque le périple «du froid sibérien au désert marocain». Les services marketing pourraient filmer une démo dans la boue malgache.

En Europe, qui saborde son industrie diesel alors que l'avenir du moteur électrique pose encore questions, le durcissement du malus écologique a entraîné la disparition de l'offre 4x4 même en essence (Tce 130 et Tce 150). Mais, si une vague de SUV-phobie sévit dans l'Europe des autoroutes au lissage parfait, l'état des routes malgaches privilégiera pour longtemps encore les quatre roues motrices associées à une garde au sol conséquente.

Un livre raconte une autre Dacia («L'épopée de Logan», par Bernard Julien, Yannick Lung, Christophe Midler aux éditions Dunod, 2012) en dégageant les six commandements de l'esprit Logan : «1. concevoir simple, 2. contenir les dépenses au strict nécessaire en réemployant le maximum de composants amortis, 3. adapter les règles du métier aux exigences locales, 4. se montrer pragmatique et opportuniste, 5. se montrer réactif afin d'exploiter les ouvertures de marchés, 6. penser monde et non exclusivement Europe». Une véritable Bible de la bonne gouvernance à l'usage de pays enlisés dans le sous-développement.

Dacia tire son nom de la Dacie, une province de l'Antiquité devenue la Roumanie actuelle. La firme automobile Dacia a été créée sous la dictature de Ceaucescu : la Dacia 2000, une Renault 20 sous licence, réservé aux apparatchiks du pouvoir communiste, était le fleuron de la gamme. Tandis que la Dacia 1300, notre bonne vieille Renault 12, parvint jusqu'à Madagascar à l'époque de la camaraderie socialiste. Ce n'est pas sans rappeler que les Peugeot 204, 404, 304 et 504 avaient pu être assemblées à Madagascar, rue général Roques, actuellement Jean Jaurès à Ambatomena. La société ECAM sortait de ses chaînes des Citroën (Diane 6, Ami 8, 3 CV AK, Méhari). Inaugurée le 8 novembre

1962, l'usine SOMACOA (Société Malgache de Construction Automobile) produisait quant à elle la Renault 4.

Les Peugeot 203, 404 et 504 (toutes majestueusement noires avant que ne leur succède la Peugeot 405 au nuancier moins austère) ont été, successivement, les voitures de l'administration malgache (civile comme militaire). Pourquoi ministres et députés ne rouleraient pas sobrement en Duster. Voiture polyvalente, appropriée aux liaisons urbaines Antaninarenina-Anosy-Tsimbazaza-Mahazoarivo-Iavoloha et adaptée aux tournées hors sessions parlementaires. Moins chère à l'appel d'offres, moins gourmande en tickets-carburant, plus facile à bricoler sans acrobaties de comptabilité publique. Tellement moins ostentatoire dans le paysage malgache, surtout rural (dire qu'avec une Renault 16, on parvenait à Fort-Dauphin avant 1975).

En monture officielle, dans un noir très administratif, pareille finition existe dans la gamme Duster : le 30 juin 2019, lors du Grand pique-nique Dacia de France, 500 exemplaires du Dacia Duster Black Collector étaient proposés à la vente. Le «low cost», rebrandé «Entry», désormais codé en «Global Acess», devient chic et exclusif.