Madagascar: Salon économique - Une centaine de participants attendus à Toamasina

Toamasina accueillera la première édition du Salon économique de Madagascar au mois de mai prochain. Organisée par l'entreprise événementielle Trait d'union, cette initiative réunira une centaine de participants.

Toamasina, avec ses raffineries, ses infrastructures industrielles diversifiées telles que les huileries, les savonneries et son port majeur, se présente comme un pôle économique stratégique, favorable à de tel événement », a expliqué le coordonnateur général du projet, Stella Andriamamonjy, lors de l'annonce de la tenue du salon à Ambodivona, hier. Abritant le plus grand port de Madagascar, cette ville est le foyer des entreprises malgaches, témoignant de la vitalité entrepreneuriale qui s'y développe depuis ces dernières années.

Le salon sera une nouvelle occasion pour ces opérateurs économiques de se réunir, de partager des idées, de forger des partenariats et d'échanger avec le grand public. Les participants auront également l'opportunité de présenter leurs produits et services, renforçant ainsi leur visibilité auprès des investisseurs et du marché local. « Outre l'exposition des produits et services, le salon offrira un espace dédié à des secteurs émergents tels que la santé et le bien-être, les énergies renouvelables, la téléphonie, l'automobile ainsi qu'une vitrine pour les produits « made in Madagascar » et les startups », a expliqué Caroline Rahajamalalanirina, directeur général de Trait d'union Madagascar, en charge de l'organisation.

%

Les organisateurs prévoient une série de conférences axées sur l'entrepreneuriat, offrant une plateforme pour partager des idées novatrices et des solutions pratiques. Ces discussions permettront d'explorer de nouveaux défis et les opportunités du marché malgache.

Au-delà de cette édition inaugurale, les organisateurs ambitionnent d'étendre le rayonnement de l'événement à d'autres villes, dans le but de présenter les atouts économiques régionaux des autres grandes villes du pays et de faciliter les échanges entre les opérateurs locaux et ceux des autres régions, contribuant ainsi à renforcer l'intégration économique nationale.