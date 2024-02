Madagascar: Vaccination - L'OMS et l'Unicef saluent l'engagement de Mialy Rajoelina

La délégation de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite a rencontré la Première dame. La vaccination a été au centre de leur discussion.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) saluent l'engagement de la Première dame dans la vaccination. Elle a affirmé sa volonté de mener des efforts particuliers, en cette année 2024, pour éradiquer les maladies évitables par le vaccin. "La Première dame, en tant que marraine de la vaccination, nous a énormément rassurés sur son engagement personnel.

Elle nous a réitéré sa volonté de faire de cette année 2024 une année de vaccination pendant laquelle elle pourra envoyer des messages pour encourager toutes les mamans et tous les papas aussi, à faire vacciner leurs enfants et à faire plus d'efforts pour que, non seulement, la poliomyélite soit éradiquée, mais pour que tous les enfants soient protégés des maladies de l'enfance", explique Christine Jaulmes, représentante résidente de l'Unicef à Madagascar. C'était au Palais d'État d'Iavoloha, hier, lors de la visite de courtoisie de la délégation de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, conduite par le Dr Laurent Musango, représentant résident de l'OMS à Madagascar, auprès de la Première dame.

Paralysie

Il ne s'agit pas du premier entretien du représentant résident de l'OMS avec cette marraine de la vaccination. "Elle a fait beaucoup d'efforts pour que les enfants malgaches soient vaccinés. On s'est entretenu sur la collaboration pour la lutte contre la poliomyélite, mais aussi sur les autres maladies, pour que 2024 soit une année de vaccination pour ne pas laisser quelqu'un de côté.

Pour que tous les enfants soient vaccinés et qu'on oublie les épidémies de la poliomyélite, de la rougeole, et aussi bien d'autres maladies. Elle est vraiment bien engagée et on apprécie beaucoup", a-t-il souligné. L'OMS et l'Unicef ont aussi affirmé leurs engagements à donner leur apport et leur appui technique et financier dans cette promotion de la vaccination.

Les engagements des deux parties arrivent à point nommé. Le taux de couverture vaccinale a diminué depuis 2020. La confiance à l'égard des vaccins a baissé suite à l'épidémie de Covid-19. "Madagascar reste l'un des pays avec le plus grand nombre d'enfants "zéro dose", c'est-à-dire des enfants qui n'ont reçu aucune des vaccinations recommandées", avait signalé l'Unicef en 2023.

Des épidémies de maladies évitables par la vaccination, notamment la poliomyélite, ont ressurgi depuis. Deux cent quatre-vingts cas ont été confirmés entre septembre 2020 et août 2023, selon l'OMS. Quarante-cinq d'entre eux étaient des cas de paralysie flasque aiguë, dont deux chez des adultes. D'autres épidémies sont à craindre si les enfants sont peu immunisés.