Madagascar: Antsiranana - La France affirme sa présence dans le Nord

L'ambassadeur de France Arnaud Guillois a séjourné dans la capitale du Nord, pendant trois jours, en compagnie de son épouse et de ses proches collaborateurs civils et militaires. C'est son troisième séjour à Antsiranana, depuis qu'il est affecté à Madagascar. Il a eu un programme très chargé.

Le diplomate et sa délégation ont été reçus en audience par les autorités régionales conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga. Il s'est longuement entretenu avec ce dernier pour dresser le bilan des relations franco-malgaches qui existent depuis des années. Il a indiqué le triple objectif de sa visite. D'abord, valoriser le partenariat franco-malgache dans le domaine économique.

C'est pour cela qu'il a visité un certain nombre d'entreprises françaises qui contribuent à la prospérité de la région. Elle a aussi une dimension humaine puisqu'il s'est déplacé auprès des associations et à la Montagne d'Ambre. Enfin, la France a un grand programme de préservation et de protection de l'environnement dont on connait l'importance à Madagascar et dans la région. À tout cela s'ajoute la sécurisation maritime. Un volet très important, car Antsiranana est un grand port, qui a une envergure mondiale.

Souveraineté maritime

L'ambassadeur a déclaré que la France est toujours aux côtés de Madagascar pour renforcer sa souveraineté maritime car les deux pays sont voisins dans l'océan Indien, avec La Réunion et Mayotte. «Beaucoup de bateaux passent par le canal de Mozambique ou par l'océan Indien depuis les événements qui ont lieu dans la Mer rouge », continue-t-il.

Concernant le projet Padeve, un programme qui a presque dix ans, Arnaud Guillois a précisé qu'il s'agissait d'un programme spécifique qui touchait trois agglomérations au début. Maintenant, six villes bénéficient du deuxième programme et ont chacune obtenu 5000 à 6000 euros, dont Antsiranana. Il a bien fonctionné grâce à l'appui des maires, des gouverneurs, des préfets, de la société civile... et a permis de répondre à des objectifs urbains en fonction de la demande adressée au projet. C'est le cas pour la rénovation du marché de Bazarikely.