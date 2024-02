Madagascar: Miss monde - Antsaly Rajoelina fait bonne impression

Après avoir relevé plusieurs défis lors de la première semaine du concours Miss Monde, Miss Antsaly Rajoelina semble désormais bien maîtriser le rythme et la pression de la compétition.

Aucune délégation avec Miss Madagascar en Inde. Antsaly Rajoelina a su captiver l'attention et susciter l'admiration dès le début de sa participation à la 71e édition du concours Miss Monde, qui a débuté le 19 février en Inde. Miss Madagascar s'est très bien débrouillée, démontrant une détermination et un charisme exceptionnels. Lors de cette première semaine de compétition, Antsaly Rajoelina a montré l'étendue de son talent en étant sélectionnée parmi les trente-deux finalistes et la seule africaine dans la catégorie Sport, une reconnaissance bien méritée pour cette athlète accomplie.

Bien que Madagascar ne se soit pas hissé parmi les cinq premiers lors du défi «Challenge head-to-head», où les miss du Botswana, du Nigeria, du Zimbabwe, d'Angleterre et du Liban ont été sélectionnées, Antsaly Rajoelina a su saisir l'opportunité pour promouvoir des valeurs qui lui sont chères. Sous le thème inspirant «une terre, une famille, un futur», elle a abordé avec passion la question cruciale du développement durable.

Sous pression

« Le développement durable n'est pas seulement une idée, c'est une nécessité qui guide nos actions vers un avenir meilleur. Cela implique non seulement la préservation de notre environnement, mais aussi la promotion de l'égalité sociale et économique, ainsi que la protection des ressources naturelles pour les générations à venir. En parlant de développement durable, nous devons également aborder des problèmes cruciaux tels que la violence sexuelle contre les enfants, car chaque individu mérite de vivre dans la dignité et la sécurité », déclare Antsaly Rajoelina dans son discours.

%

« Antsaly Rajoelina, notre Miss, est bien préparée pour le concours Miss Monde, cependant, la compétition est quelque peu rythmée, étant donné que tous les programmes sont minutés. Elle a rapidement appris à se préparer et à maîtriser la mise en place des tenues et du maquillage pour faire face à la pression », souligne le comité Miss Madagascar.

Au cours de cette première semaine, Antsaly Rajoelina a déjà relevé plusieurs défis, notamment le «Challenge média» sur l'application Mobstar et le «Challenge Beauty with a purpose speech» (BWP), où elle a présenté un projet important visant à lutter contre les violences sexuelles envers les enfants, un sujet qui lui tient particulièrement à coeur.

Alors que la compétition entre dans sa deuxième semaine, Miss Madagascar se prépare à découvrir les merveilles de Mumbai en Inde, ainsi qu'à participer aux autres catégories.