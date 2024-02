Cote d'Ivoire: Gouvernance et commerce du bois - Laurent Tchagba au port d'Anvers pour s'imprégner de la mise en oeuvre de l'APV-FLEGT

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat volontaire sur l'application des règlementations forestières, la gouvernance et le commerce du bois et produits dérivés (Apv-Flegt), le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a visité le port d'Anvers en Belgique. Le premier responsable du département des Eaux et Forêts est allé s'imprégner de la mise en oeuvre de l'accord signé avec l'Union européenne.

La visite de ce port d'entrée du bois provenant de la Côte d'Ivoire sur le territoire européen lui a permis avec sa délégation de s'enrichir de l'expérience belge. Et ce, en matière de procédures de réception, de stockage et d'enlèvement des expéditions en provenance d'autres pays dont la Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire, rappelons-le, a signé le lundi 19 février 2024, à Bruxelles en Belgique, l'Apv-Flegt. Il s'est agi pour M. Tchagba également de voir comment accélérer les réformes dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Apv-Flegt. L'homme compte ainsi atteindre dans des délais raisonnables les objectifs sociaux, environnementaux et économiques de cet accord.

A cette occasion, M.Tchagba a promis tout faire pour que la Côte d'Ivoire soit parmi les meilleurs exemples en accélérant les réformes nécessaires à la mise en oeuvre de l'Apv-Flegt, rapporte une note d'information du ministère des Eaux et Forêts de la Côte d'Ivoire.

La signature de cet accord fait suite à la conclusion des négociations de juin 2022, suivie du paraphe dudit accord par les parties ivoirienne et européenne le 19 octobre 2022, à Abidjan. Elle s'est déroulée à la présidence du Conseil de l'Ue à Bruxelles.

Rappelons qu'avant de se rendre à Bruxelles, le ministre Laurent Tchagba avait effectué le jeudi 15 février 2024, une visite au service de l'inspection du Port autonome d'Abidjan et à la société Abidjan Terminal. Question de s'imprégner des procédures d'exportation des produits forestiers.

10e pays au niveau mondial à avoir signé un Apv-Flegt avec l'Union européenne après le Ghana, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Liberia, l'Indonésie, le Honduras, le Vietnam et la Guyane, la Côte d'Ivoire entend dérouler les exigences de cet accord. Qui engagent légalement les deux parties à ne commercer que des bois et produits dérivés dont la légalité est vérifiée.

Il faut signaler que l'Apv-Flegt vise à lutter contre l'exploitation illégale des forêts en établissant un régime d'autorisation Flegt comme garantie de la légalité et de la traçabilité des bois et produits dérivés exportés depuis la Côte d'Ivoire et aussi commercialisés sur le territoire national.

La Côte d'Ivoire veut ainsi améliorer sa gouvernance forestière en prenant en compte les aspects sociaux et environnementaux. Toute chose qui vise à inverser la tendance à la déforestation. Objectif visé, passer de 3 millions d'hectares actuellement à plus de 6 millions d'hectares de forêts en 2030.