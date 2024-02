Tunisie: CAB - Prudence

Contre EGSG, les Cabistes savent qu'ils doivent rester concentrés jusqu'au bout.

On sait très bien que les déplacements dans le sud sont toujours périlleux. Celui qu'effectue le CAB à Gafsa ne déroge pas à la règle, d'autant plus qu'EGSG se trouve, à la veille de la 4e journée, dans une position inconfortable au classement. Seulement, les Cabistes, leaders actuels, ont également besoin d'augmenter leur capital-points afin de se mettre à l'abri très tôt dans une poule du play-out où chaque match est considéré comme un match de Coupe.

Depuis le retour à la compétition, les camarades de Ben Zitoun font preuve d'une efficacité étonnante en comparaison avec la première partie de la compétition. Non seulement ils marquent des buts mais ils n'en encaissent pas non plus. Cet après-midi, ils seront encore plus forts aussi bien en défense que dans le compartiment offensif. En effet, on enregistre, à cette occasion, le retour de Abdou Seydi, un solide axial et celui du feu follet Cissoko en attaque, deux joueurs capables de merveilles.

Un onze idéal !

Le staff technique ne peut mieux rêver pour composer son équipe type. Dans de telles conditions, il lui faudra exercer une «gymnastique» pour aligner un onze idéal susceptible de gagner et de présenter du beau spectacle à la fois, comme ce fut le cas le week-end passé face à l'USBG ! La formation probable (sans Othmani blessé) qui débutera la rencontre tout à l'heure ressemblerait à celle-ci: A.Krir - A. Guessmi - Akremi- Seydi - Bouallagui ( Allalah) - Ferchichi - Kanté - Cissoko - Oussama Ali - Youssef Fellahi - T. Ben Zitoun. Quant aux suppléants Rhibi - Rhimi - Midani ou encore Mechergui et le tout dernier Ouedfen, ils seront là, prêts à bondir dès que l'entraîneur leur ferait signe... Même si l'optimisme est permis, la prudence s'impose !