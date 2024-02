Tunisie: Ligue des champions | EST - Trois points à prendre

Tarek Thabet a laissé l'équipe en position assez confortable, deuxième au classement mais avec seulement une longueur d'avance sur son adversaire du jour, l'ESS. A Miguel Cardoso de ne pas rater son entrée.

Avant de passer la main à Miguel Cardoso, Tarek Thabet a laissé l'Espérance dans une posture relativement confortable en Ligue des champions où l'équipe occupe la deuxième place au classement de son groupe C avec 5 points au compteur, mais avec seulement une longueur d'avance sur son adversaire du jour et poursuivant direct, l'ESS.

C'est dire que Miguel Cardoso est dans l'obligation de remporter le match de ce soir pour prendre une jolie option pour la qualification aux quarts de finale de la C1 africaine, et pourquoi pas composter son billet sans attendre l'ultime journée en cas d'une défaite d'Al Hilal devant Petro Luanda. D'où l'importance des trois points pour l'entraîneur "Sang et Or". On peut même dire que le classico de ce soir s'apparente à un match à six points pour les "Sang et Or".

Bref, Cardoso se trouve dans le dur dès son premier match officiel à la tête de l'équipe. Un match qu'il ne devra surtout pas rater devant un adversaire dont l'effectif n'est pas aussi bien garni à cause de l'interdiction de recrutement, sans compter les difficultés financières qu'il traverse.

Une chose est sûre : les "Sang et Or" sont maîtres de leur destin et il est de l'intérêt de Miguel Cardoso de ne pas se perdre à l'occasion de sa première sortie officielle à la tête de l'équipe.

Bouchniba d'entrée

Deux joueurs manqueront à l'appel ce soir. Il s'agit de Mohamed Ben Ali et Ghaith Ouahabi, tous les deux suspendus. Des absences qui ne pèseront pas dans la balance étant que les solutions de rechange existent. Sur le flanc droit de la défense, Raed Bouchniba sera le remplaçant de Mohamed Ben Ali. En ce qui concerne l'entrejeu, avec Sasse et Houssem Tka, l'absence de Ouahabi ne posera pas de problème non plus.

Formation probable : Memmiche, Bouchniba, Meriah, Tougaï, Ben Hmida, El Ayeb (Aholu), Tka, Sasse, Bouguerra, Gacha (Bukia) et Rodrigues (Ben Hammouda).