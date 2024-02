Tunisie: Gouvernorat de Médenine/Fédération des Très Petites Entreprises de France - Une série d'accords conclus dans les domaines de l'industrie et du tourisme

Le président de la Ftpe, Jean-Mathieu Delacourt, a exprimé son enthousiasme quant à l'importance des résultats fructueux qui ont découlé de la visite de la délégation française composée d'une trentaine d'entrepreneurs et chefs d'entreprise, notamment au regard des accords de coopération conclus avec la partie tunisienne.

La visite d'une délégation de la Fédération des très petites entreprises (Ftpe-France) et du Salon de la Tunisie en France, effectuée récemment au gouvernorat de Médenine, a abouti à la signature d'une série d'accords en matière d'investissement dans les domaines de l'industrie, du tourisme et des technologies de la communication.

Parmi ces accords, celui visant à soutenir le système de formation professionnelle dans la région, à travers le renforcement des capacités des formateurs par le biais de stages de formation en France.

Il s'agit également d'un accord signé entre le président de l'Union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat à Médenine (Urica) et le président de la Ftpe, selon lequel chaque partie s'engage à accompagner les investisseurs et entrepreneurs des deux pays, et à assurer le suivi de la coopération dans la formation professionnelle, tant publique que privée.

Le président de l'Urica, Fethi Bekalti, a qualifié cette visite de «très fructueuse», au vu des résultats très positifs qui en ont découlé, notant que l'autorité régionale s'engage à mettre à disposition tous les moyens de parvenir à la réussite escomptée.

%

De son côté, le gouverneur de Médenine, Said Ben Zayed, a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre des partenariats sectoriels que le gouvernorat de Médenine cherche à établir, ajoutant que cela a été l'occasion de présenter à la délégation française le potentiel et les opportunités de cette région, notamment à partir de ses pôles touristiques et industriels.

Pour sa part, le président de la Ftpe, Jean-Mathieu Delacourt, a exprimé son enthousiasme quant à l'importance des résultats fructueux qui ont découlé de la visite de la délégation française composée d'une trentaine d'entrepreneurs et chefs d'entreprise, notamment au regard des accords de coopération conclus avec la partie tunisienne.