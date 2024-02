Congo-Brazzaville: Education - Le vice-gouverneur de la province de Jiangsu visite l'institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi

En séjour à Brazzaville dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo, le vice-gouverneur de la province de Jiangsu, Fang Wei, a visité le 23 février l'institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi.

L'un des fleurons des soixante ans de la coopération Congo-Chine, l'institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi a été créé en 2012 et ouvert officiellement en 2013 sous la haute autorité des présidents de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso. Il a pour mission de promouvoir la langue et la culture chinoises au Congo.

C'est dans ce cadre qu'en séjour à Brazzaville, le vice-gouverneur de la province de Jiangsu, Fang Wei, a visité cet institut. Au cours de cette visite, il a présenté sa province avec tous les atouts qu'elle regorge. La province de Jiangsu est un haut lieu pour attirer les investissements au niveau mondial, a-t-il indiqué, ajoutant qu'elle regorge de 168 universités. « Nous envisageons de renforcer la communication internationale. Nous vous invitons à visiter Jiangsu. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a aussi l'habitude de visiter ces universités. Aujourd'hui, on vient à l'institut Confucius pour faire un don du matériel informatique. C' est du matériel développé indépendamment par la Chine. J'espère qu'il va servir à vos études », s'est-il adressé à l'endroit des étudiants de l'institut Confucius.

Pour sa part, le directeur congolais de l'institut Confucius, Antoine Ngakosso, qui avait à ses côtés le directeur chinois de l'institut Confucius, Zhou Zhimin, a fait savoir à ses hôtes que depuis son ouverture en 2013, cet établissement a déjà formé plus de dix mille congolais en langue chinoise et octroyé plus d'une centaine de bourses aux étudiants congolais.

« Dans le cadre de notre programme de camping, l'institut Confucius a déjà fait visiter à plus de cent étudiants congolais les différentes villes de Chine. A travers les services de l'institut Confucius, plus d'une centaine des jeunes congolais a pu obtenir des emplois dans les sociétés chinoises basées au Congo. C'est en 2019, au regard de la demande accrue à l'apprentissage de la langue chinoise à Pointe-Noire, que nous avons décidé d'ouvrir l'institut Confucius dans cette ville », a expliqué Antoine Ngakosso.

Notons que le vice-gouverneur était accompagné du directeur du bureau des Affaires civiles du gouvernement de la province de Jiangsu et du directeur du service des Affaires internationales du gouverneur de la province de Jiangsu, Sun Yi.