Gabon: Les femmes et jeunes à l'école de la médiation communautaire à Oyem

La médiation communautaire est en marche au Gabon. Un atelier de renforcement des capacités initié par l'Honorable Ebaneth, épouse Sima Eyi en partenariat avec la mairie de la commune de la ville d'Oyem et l'ONG Malachie. Cet atelier est au bénéfice des femmes et des jeunes de la province du Woleu-Ntem à cet effet. Ce rendez-vous du donner et du recevoir s'est déroulé à Oyem, ce vendredi 23 février 2024 à l'hôtel de Ville d'Oyem. Ledit atelier de renforcement des capacités des femmes et des jeunes était axé sur les techniques de Médiation et de gestion des conflits.

L'atelier de renforcement des capacités des femmes et des jeunes de la province du Woleu-Ntem notamment de la ville d'Oyem en médiation communautaire est une initiative de l'Honorable Ebaneth, épouse Sima Eyi en partenariat avec la mairie de la commune de la ville d'Oyem et l'ONG Malachie.

Cet atelier avait pour objectif, d'outiller et renforcer les capacités des femmes et des jeunes leaders des associations et toutes autres personnes intéressées, en médiation communautaire et en gestion des conflits.

En effet, dans un environnement de Transition politique et de Restauration des Institutions gabonaises, la préservation et la consolidation de la Paix sont essentielles.

Les femmes et les jeunes jouent un rôle crucial avant, pendant et après les conflits. Rappelons que les femmes représentent près de 52% de la population gabonaise. Les jeunes quant à eux, c'est un peu plus de 70% de la population. Des chiffres non négligeables qui recommandent aux dirigeants d'inclure davantage cette franche de la population pour un développement durable.

Le rôle des femmes et des jeunes dans la préservation et la consolidation de la paix et les dimensions spécifiques des conflits, restent marginaux dans les processus de résolution des conflits et de reconstruction post-conflit, malgré des résolutions telles que la résolution 1325 et 2250 du CSNU sur les femmes, les jeunes, la paix et la Sécurité.

C'est dans ce cadre qu'il s'est tenu ce vendredi 23 février 2024 à l'hôtel de Ville d'Oyem l'atelier de renforcement des capacités des femmes et des jeunes axé sur les techniques de Médiation et de gestion des conflits.

Cet atelier a été animé par Joannie Mahinou Lanmadoucelo, Juriste, responsable projet Adjoint de l'ONG Malachie, Consultante en Paix et Sécurité.