Ile Maurice: La témoin clé Simla Kistnen absente en cour

Elle devait être longuement contre-interrogée hier par Me Raouf Gulbul, avocat du député et ancien ministre Yogida Sawmynaden, dans l'affaire de constituency clerk fictif. Sauf que le beau-frère de Simla Kistnen, veuve de Soopramanien Kistnen, a informé la cour qu'elle était souffrante. Le certificat médical produit en cour intermédiaire indique qu'elle a besoin de trois jours de repos. Me Darshana Gayan du State Law Office a donc demandé un renvoi en soutenant que d'autres témoins ne pourront être entendus tant que le contre-interrogatoire de Simla Kistnen n'est pas terminé. La magistrate Anusha Rawoah a ainsi fixé les prochaines audiences pour le 28 février et le 4 mars.

Pour rappel, Yogida Sawmynaden fait l'objet de deux accusations formelles de forgery of private writing et making use of forged private writing. Cela, après que Simla Kistnen a soutenu avoir entrepris en 2020 des démarches pour obtenir des aides de l'État à travers la Mauritius Revenue Authority, mais qu'elle aurait découvert, qu'elle était employée comme constituency clerk de l'ex-ministre avec un salaire de Rs 15 000, alors que ce n'était pas le cas.