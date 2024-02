Afrique de l'Est: France - Semaine du scoutisme malgache à l'Académie des sciences d'Outre-Mer

Le scoutisme malgache fête ses 100 années d'existence cette année, tandis que la commémoration de la naissance du fondateur Baden Powell a été célébrée hier. Au mois de mars, le scoutisme malgache aura une semaine à l'Académie des sciences d'Outre-Mer.

Le scoutisme malgache sera honoré lors de la « Semaine de Madagascar à l'Académie des sciences d'Outre-Mer, France », du 18 au 27 mars. C'est la deuxième fois que la Grande Île se retrouve au centre d'un événement de cette envergure en terre française. Le thème choisi est donc, « Le scoutisme malgache : 100 ans d'histoire, 100 ans d'éducation, 100 d'engagement (1924-2024) ». Selon un communiqué fourni par les organisateurs, cette semaine est « Coordonnée par Dominique Barjot, professeur émérite de l'Université Paris Sorbonne et vice-président de l'Académie des sciences d'outre-mer (ASOM) et par Bearisoa Rakotoniaina (Fangoro Mirika), formateur adjoint au sein du mouvement scout « Tily eto Madagasikara », enseignant des universités de Madagascar, membre du Comité français des sciences historiques ».

Un colloque de deux jours, les 19 et 20 mars, ouvrira les activités avec comme thème central « Le scoutisme malgache dans le contexte colonial (1922-1957) », pour la première séance. La deuxième traitera sur « Le scoutisme malgache face au défi du troisième millénaire ». Dès lors, regarder dans le passé pour en apprendre et se diriger vers l'avenir avec toutes les attentes et les péripéties en route. Les scouts ont bien l'habitude de surmonter tout cela. Ces deux jours rassembleront plusieurs intervenants, Nasolo Rakotonanahary, Sahondra Sylvie Andriamihamina, Faranirina Rajaonah, Fiederch Behivoka, Lalasoa Jeannot Rasoloarisoa, Franck Ramanarivo, Juliette Razafiarisoa, Tiana Alisoa Ranaivomiarivo, Rostand Tsilanizara, Toky Rahaingo et d'autres encore.

« Ce colloque sera transmis en direct à l'Université d'Antananarivo, à l'Amphithéâtre Q1 du Domaine sciences et technologies », toujours d'après les organisateurs. Tout le long de la semaine, une exposition sera installée avec l'apport de plusieurs centres d'archives. Notamment, le « fond d'archives du Défap, du Centre des Archives d'Outre-Mer en Aix-en-Provence, Les Archives de la République de Madagascar à Tsaralalàna » et des collections privées. Des projections documentaires se tiendront en parallèle. Comme le scoutisme malgache fête ses 100 années d'existence actuellement, c'est un honneur que donne l'académie des sciences d'Outre-Mer en France à ce mouvement de volontariat, mais aussi aux scouts de l'Île Rouge.

« Chaque année, le mouvement scout Tily Eto Madagasikara offre une éducation assez complète et des formations aux jeunes malgaches. Cette contribution du chef d'unité au commissaire général est évaluée à environ onze milliards d'ariary par an... Cette valorisation concerne seulement la branche masculine du scoutisme d'obédience protestante. À Madagascar, 48% des Malgaches de plus de 15 ans ne savent ni lire ni écrire. La contribution du scoutisme est considérable et non négligeable face à la situation actuelle », d'après Bearisoa Rakotoniaina, chercheur associé au centre Roland Mousnier en France. L'intervention de ce dernier lors du colloque sera centrée sur l'éducation non formelle. Le premier colloque autour de Madagascar organisé par l'Académie des sciences d'outre-mer s'est tenu au mois d'octobre 2020 avec pour thème « La naissance de la République et l'accès de Madagascar à la communauté française 1958 ».