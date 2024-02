Algérie: Une exposition de produits d'art et d'artisanat s'ouvre à Alger

ALGER — Une grande exposition de produits d'art et d'artisanat, œuvres d'artisans et artistes issus de plusieurs régions du pays, s'est ouverte jeudi soir à Alger, en présence d'un public nombreux.

Organisée par l'APC d'Alger-Centre à la placette et les galeries de la Grande-poste, l'exposition placée sous le signe "Notre patrimoine, notre fierté", accueille des artisans de différentes wilayas, qui proposent une gamme variée de produits mettant en valeur le savoir-faire traditionnel et les métiers anciens, représentés à travers des produits "originaux".

Bijoux, dinanderie, poterie, tapis, habits traditionnels ou encore des produits alimentaires du terroir sont proposés (à la vente) aux visiteurs qui ont afflué en nombre en ce premier jour de cette manifestation.

Parallèlement à l'exposition, l'évènement prévoit également des spectacles de musique et de danse, animés par des troupes issues de plusieurs wilayas, en plus d'ateliers d'arts plastiques.

Au premier jour de cet évènement, le public a assisté à un spectacle folklorique, en plus des démonstrations et représentations mettant en valeur les traditions et l'habit traditionnel algérien, représenté à travers le karakou, costume citadin porté à Alger et "Chedda" de Tlemcen, habit nuptial porté dans l'ouest et inscrit sur la liste du patrimoine matériel et immatériel de l'humanité.

Des projections de films historiques, prévus à la cinémathèque algérienne, animeront également cette manifestation culturelle et artistique qui se poursuit jusqu'au 3 mars prochain.