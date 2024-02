Afrique: Pèlerinage aux lieux saints de l'islam - Le package fixé à 4.300.000 F CFA, les inscriptions prolongées jusqu'au 15 mars

Les pèlerins devront débourser 4.300.000 f CFA pour se rendre à la Mecque. Les inscriptions pour l'édition de cette année, sont prolongées jusqu'au 15 mars prochain.

Un conseil interministériel sur le pèlerinage à la Mecque a été tenu hier, vendredi 23 février. Ainsi, il a été décidé sur instruction du président de la République Macky Sall, la prolongation jusqu'au 15 mars 2024 du processus d'inscription des pèlerins et préparatifs du Hadj. Le prix du package pour le pèlerinage 2024 à 4.300.00 F CFA. Le Premier ministre Amadou Ba a donné des instructions à son gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, Ismaïla Madior Fall, veillera au respect des délais prévus pour le début et la clôture des inscriptions. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour faciliter toutes les opérations d'enrôlement des pèlerins.

Il est aussi appelé à prendre les dispositions utiles, de concert avec les voyagistes privés à la bonne organisation du Hadji avec l'implication de toutes les parties prenantes pour la parfaite prise en charge de tous les pèlerins en mettant un accent particulier sur le transport, l'hébergement et la restauration. Il doit renforcer la communication autour des préparatifs du Hadj, en tenant compte des délais fixés par les Autorités saoudites. Le ministre des Finances, Mouhamadou Moustapha Ba, prendra les mesures appropriées pour finaliser la procédure de mise en compétition des banques, en vue d'obtenir un taux de conversion fixe du Rial et diligenter à temps les ressources destinées au pèlerinage.

Celui de l'Intérieur, Sidiki Kaba, est incité à mettre en place un dispositif spécial de production des passeports pour les pèlerins et de veiller à assurer un accompagnement sécuritaire aux pèlerins au départ et comme à l'arrivée. Quant au ministre de la Santé, Marie Khemesse Ngom Ndiaye, elle est chargée d'élaborer et de diffuser un protocole sanitaire et de mettre en place des équipes chargées de la visite médicale dans les localités prévues à cet effet. Le ministre des Transports aériens, Antoine Mbengue, doit prendre les dispositions appropriées pour la préparation et l'opérationnalisation du terminal pèlerins de AIBD. Il prendra les mesures idoines pour une bonne participation du Pavillon national Air Sénégal à cette édition 2024 du Hadj. Pour cette année, le Sénégal bénéficie d'un quota de 12 860 pèlerins dont 1 860 pour la Délégation générale au Pèlerinage et 11 000 pour les voyagistes privés.