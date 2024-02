Afrique de l'Ouest: Résultats consolides du Groupe Sonatel (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau, Sierra Léone) - De belles performances pour l'exercice 2023

Le groupe Sonatel réalise un résultat net de 331,7 milliards de FCFA au terme de l'exercice 2023. Soit une augmentation de 52,8 milliards de FCFA comparait aux 278,9 milliards de FCFA enregistrés au 31 décembre 2022.

Selon la Sonatel, ce résultat lui permet de consolider sa position de leader dans chacun des marchés des pays de présence composés du Sénégal, du Mali, de la Guinée, de la Guinée Bissau et de la Sierra Léone.

Le Groupe Sonatel, présent dans 5 pays (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau et Sierra Léone), réalise de belles performances pour l'exercice 2023 et atteint ses objectifs grâce à des investissements importants pour soutenir les besoins croissants des clients dans un contexte volatile, marqué par le renforcement de l'intensité concurrentielle et des défis socio-économiques. Selon un communiqué qui nous est parvenu, cette réussite lui permet de consolider sa position de leader dans chacun de ses marchés. Sonatel renforce également sa contribution au développement avec près de 1000 milliards reversés aux économies des pays de présence. Le groupe Sonatel réalise un résultat net de 331,7 milliards de FCFA au terme de l'exercice 2023. Soit une augmentation de 52,8 milliards de FCFA comparait aux 278,9 milliards de FCFA enregistrés au 31 décembre 2022.

« Une contribution à l'économie et à la création de richesses qui se renforce dans les 5 pays e Groupe Sonatel s'attache à redistribuer la valeur créée à toutes ses parties prenantes. En 2023, sur chaque 100F facturés, 61F ont été réinjectés dans l'économie des 5 pays de présence ; 26% du chiffre d'affaires sont versés aux budgets des Etats à titre d'impôts, taxes collectées directement, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et dividendes ; 32% du chiffres d'affaires sont reversés au secteur privé local des pays », rapporte la source.

En termes d'emploi, poursuit le communiqué, les initiatives du Groupe Sonatel ont contribué à la pérennisation de plus de 5 000 postes directs et environ 200 000 emplois indirects grâce à des accords avec des partenaires techniques et commerciaux. Le Groupe Sonatel a également contribué positivement à la balance des paiements des Etats à hauteur de 77 milliards FCFA grâce aux communications internationales assimilables à des exportations. Le nombre de clients Data mobiles actifs du Groupe s'élève à 19,1 millions soit une hausse de +10,1% par rapport à 2022.

« La base active 4G a atteint 14,4 millions de clients en augmentation de +35,5% par rapport à 2022. Cette solide performance est favorisée par le renforcement du déploiement du très haut débit (4G/4G+). L'ambition du Groupe Sonatel d'offrir des réseaux mobiles full 4G dans tous ses pays de présence est déjà une réalité au Sénégal et au Mali », souligne la Sonatel.

La base de clients Orange Money atteint 31,6 millions de clients en progression de +19,8% par rapport à 2022 grâce à la diversification du portefeuille des offres et les réaménagements tarifaires opérés dans plusieurs pays. La base client haut débit fixe compte 741 mille clients, dont 659 mille clients Fibre et Flybox, en augmentation de 25,1%. Le passage à l'échelle et la démocratisation de la fibre optique sont au coeur du projet stratégique du Groupe Sonatel. Aussi, à partir de seulement 15.000 Fcfa par mois, les ménages peuvent s'abonner à la Fibre optique avec 710 mille prises Fibre optique déployées à fin 2023, principalement au Sénégal et au Mali.